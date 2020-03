Lo mataron frente a la vivienda de su ex pareja en plena madrugada

"¡Ey!, ¿qué pasa? Si con ustedes no tengo problemas", le dijo Sergio Toloza a quine se le cruzó la madrugada de ayer cuando estaba en la puerta de la casa de su ex pareja, en Estanislao Sánchez al 1500, en el barrio Tiro Suizo. Después de eso se escucharon dos tiros mortales que fueron a dar al pecho del hombre, a la altura del corazón.

Cuando los vecinos oyeron los disparos salieron "para ver qué pasaba" y lo encontraron arrodillado y con la cabeza apuntando a la rueda trasera del auto de su ex pareja. Toloza tenía 43 años y hace un tiempo largo estuvo preso por robo, pero ya estaba "retirado", contaron en el barrio.

Su familia, que vive muy cerca de donde lo mataron, sostuvo que "no tenía problemas con nadie en el barrio, no sabemos que pasó".

Sin embargo en otras calles y pasajes dentro de un asentamiento sobre calle Flammarión, a pocas cuadras de donde mataron a Zapata, hay otra versión sobre la muerte y nombran a una tal "Belén y los pibes que ella maneja. Son soldaditos y se creen los dueños del barrio. Te matan por cualquier cosa", dijo una mujer que por razones de miedo a represalias de esa "bandita" no quiso dar su nombre-

El homicidio no fue muy distinto a otros. Toloza estaba en su casa de Lamadrid al 1600 junto a parte de sus nueve hermanos tomando mates cuando pasadas la medianoche de ayer decidió ir hasta la casa de su ex pareja, con la que había entablado una nueva relación y estaba recomponiendo vínculos.

No llegó

De Lamadrid al 1600 a Estanislao Sánchez al 1500 hay unos 180 metros. Cuando el hombre llegó a la puerta de la casa a la que iba se encontró con una "chata color negro" con tres hombres adentro. Lo llamaron y él se acercó indefenso. Después un vecino escuchó el diálogo en el que Toloza intentó disuadir a quien hablaba con él de una evidente pelea. Pero no lo logró y entonces se escucharon los dos tiros.

Toloza intentó llegar hasta la puerta de la casa de su amiga, pero no alcanzó a hacerlo, se desplomó buscando aire. Un vecino contó que "el hombre era conocido, lo veía pasar siempre por acá. La familia vive a unas cuadras. No sé si andaba en algo o no. Yo escuché los tiros y cuando salí a la vereda vi al muchacho tirado al lado de un auto. Después vinieron unos hermanos y una mujer que lloraba. No vi nada más" aseguró.

La mortera tardó unas tres horas en arribar. "Lo mataron tipo una y lo vinieron a buscar como a las cuatro y media", dijo un familiar de Toloza.

Los vecinos contaron a los investigadores que cerca de la medianoche escucharon detonaciones y al asomarse vieron la escena. Los mismo pesquisas no descartaron que el crimen tuviera alguna relación con el de Débora Fernández (ver página 22) ocurrido unas horas antes en la zona oeste.

El médico legista indicó que el cuerpo de Zapata presentaba dos impactos de bala en el tórax, señalaron voceros policiales para agregar que en la escena recogieron cinco vainas servidas.

El fiscal Ademar Bianchini a cargo de la investigación, solicitó la correspondiente autopsia al Instituto Médico Legal (IML) y ordenó medidas al personal del Gabinete de Criminalística y de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) como la toma de testimonios, relevamiento de cámaras de la zona y levantamiento de rastros.

Otros vecinos contaron que "las bandas acá se pelean porque los pibes que están detrás de la vía que separa Las Delicias de Tiro Suizo no quieren que pasen los de un lado a otro; o por que unos son de Rosario Central y otros de Newell's Old Boys; o porque se quieren hacer lo dueños de la calle o porque no les gustó tu cara". En este caso, dicen que Toloza no tenía líos con nadie. La mujer a la que él fue a ver tiene mucho miedo y está encerrada. No se sabe que pudo pasar", sintetizó una amiga de la víctima.