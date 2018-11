Lo hallaron desnudo, maniatado y asfixiado en su cama

La tarde del miércoles Martín Ricardo Gallozo fue a buscar a un amigo en su moto Yamaha 125. Alrededor de las 20 llegó a su casa en compañía de un muchacho "morochito y de rastas", según los vecinos. Juntos ingresaron al departamento 6 de un pasillo de Pueyrredón al 4000 donde Martín vivía con Daniel Ch., quien esa noche había ido al casino y que al volver se llevó la peor sorpresa: encontró a Martín muerto, sobre la cama, desnudo y con cintas de embalar cubriéndole el rostro. Los vecinos habían visto salir al joven de rastas, a quien conocen como Andrés, cerca de las 23.15. Esa salida quedó registrada en dos cámaras privadas, como el momento en que Andrés y Daniel se cruzaron en la esquina de la escena criminal. Entonces, el supuesto homicida, "llevaba una mochila negra y roja y una bolsa amarilla".





Aterrador

El cuadro que encontró Daniel en su departamento fue aterrador. Martín estaba sobre la cama y con su cuerpo aún "tibio". Una vecina contó que "cuando el chico entró vio a Martín y me llamó desesperado para que lo ayudara. Después llamó al 911 y les contó lo que veía. Le dijeron que le sacara las cintas y le hiciera resucitacíón, pero Martín no reaccionó". Al arribar la médica del Sies diagnosticó que el cuerpo "no tenía lesión visible producida con armas u otro elemento y que el motivo de la muerte a prima facie seria por asfixia".

Sobre una mesa de la casa quedó un porrón de cerveza y dos vasos a medio servir. En el piso un blister de medicamentos. La policía revisó la casa junto con Daniel y notaron que faltaban una notebook, un juego de llaves del domicilio, un celular Samsung A6 y las llaves de la moto de Martín, además de una suma de dinero con la que el muchacho "pensaba cambiar la moto". En una mesa habían quedado un porrón de cerveza con dos vasos a medio tomar. Y en el piso un blister de medicamentos.

La fiscal Georgina Pairola tomo la causa inicialmente y ordenó retirar las filmaciones de dos cámaras particulares que se encuentran en la cuadra para ver si quedó registrado el ingreso o egreso del supuesto homicida. Y también solicitar las imágenes captadas por un domo municipal que está en la esquina de Pueyrredón y Centeno.

Conmoción y pericias

Los vecinos sostuvieron que "la policía se movió muy bien. Levantaron los rastros con un pincel y después las huellas de la cinta que envolvía la cara de Martín. La verdad que verlo así daba miedo", dijo una de las vecinas del pasillo.

Martín Ricardo Gallozo se crió allí junto a su familia y al fallecer su hermana, hace un tiempo, se quedó compartiendo el departamento con Daniel Ch., de 30 años. "Los muchachos no eran pareja y habían pactado que si alguno tenía un compromiso el otro se iba de la casa por unas horas. Por eso su compañero estaba anoche en el casino", comentó otra vecina.

Y agregó: "Cada uno hacía su vida y se ve que anoche Martín le dijo a su amigo que se fuera porque venía el chico de rastas al que no conocemos, yo lo vi una sola vez".

Martín era muy querido y trabajaba como encargado en una panadería de Francia y Biedma. "Todo el barrio iba a la panadería, sabíamos que estaba él y que tenía buena mercadería. Trabajaba mucho, desde la madrugada a las seis de la tarde", contó un amigo.

Por internet

Y sobre el supuesto homicida, dijo que "lo conoció en una página gay de internet. Le dijimos que no podía invitar a su casa a alguien que conocía así, pero no escuchó. Martín era un excelente muchacho que no se metía con nadie". Sus vecinos dicen que "no hacía fiestas ni juntadas. Eran chicos comunes, con sus vidas puertas adentro".

La cuadra estaba conmocionada con su muerte. "Todos aportamos datos de este morochito de rastas, este tal Andrés, y hasta le dijimos a la policía en que zona podría vivir. No sé si lo agarrarán, pero lo que hizo no tiene nombre y es muy triste para nosotros. Lo vimos crecer a Martín desde que vino con su mamá desde el interior y era muy querido".