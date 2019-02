Lo denunció la esposa por violencia de género y en la casa tenía un arsenal

Una denuncia por violencia de género que realizó una mujer de 61 años contra su esposo de 80 -con quien lleva más de 40 años de casada- derivó en el descubrimiento de un arsenal en un domicilio de la zona sur de Rosario.

Hoy, en declaraciones al programa Trascendental, que se emite por La Ocho, el titular de la Unidad Regional II, Marcelo Gómez, comentó que "personal de la seccional 15 recibió una orden del fiscal José Luis Caterina, quien está a cargo de la causa, por una denuncia de maltrato de parte de una mujer de 61 años".

Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte con el Teléfono Verde (0800 444 0420), todos los días del año, durante las 24 hs.

"La mujer aportó datos sobre su pareja y comentó que tenía armas de fuego en su domicilio. Se procedió a intervenir el domicilio de Entre Ríos al 5400 donde se secuestraron 26 armas de fuego, 17 tipos de revólveres y 9 pistolas automáticas", agregó el jefe policial.

Gómez reveló además que ninguna de las armas "estaba registradas, eran todas ilegales" pero aclaró que el "hombre no tenía antecedentes".

El policía dijo que al momento de la detención el detenido "no expresó nada ni hizo comentario alguno" y comentó que si bien las armas no fueron peritadas "aparentemente no las tenía en uso, eran de colección".

Hoy, fuentes del Ministerio Público de la Acusación confirmaron a La Capital que al hombre se le dictó una orden fiscal de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento a su esposa. El hombre, que tiene antecedentes, recuperó la libertad.