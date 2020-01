Lo corrieron, lo emboscaron y lo mataron con dos certeros balazos

Al filo de la medianoche del martes dos hombres encapuchados emboscaron a Franco Miguel Navarro, al que todos en los monoblocks del Parque del Mercado conocían como "Milhouse", y lo ajusticiaron en la escalera que lleva a los nodos 3-4 ubicados en Isola y Maestros Santafesinos. El muchacho, de 23 años, intentó escapar a su destino pero su cuerpo quedó tirado en el descanso del primer piso. Tenía al menos dos impactos de balas calibre 11.25 en el tórax. "Se escucharon no más de cuatro detonaciones. Los que lo mataron llegaron a pie porque no se escuchó motor de auto o de moto. Había gente en la calle, pero nadie vio nada, y si vieron no te lo van a contar", explicó un vecino ayer a la mañana. Y otra habitante del barrio lo complementó: "No podemos contar nada porque si hablamos después vamos a terminar como Milhouse", dijo para referenciar como se vive y se muere en esa zona del sudeste rosarino.

Diez meses después

Pasó casi un año hasta que los monoblocks del Parque del Mercado volvieron a inscribirse en las estadísticas de homicidios de la ciudad. Su última vez, al menos hasta la medianoche del martes, fue el doble crimen de Eduardo Cisneros, de 70 años, y su pareja Gloria Elba Larrea, de 56, ocurrido la tarde del sábado 2 de marzo de 2019. La pareja tomaba mate en las inmediaciones de los monoblocks cuando desde un Chevrolet Corsa gris les dispararon más de diez balazos. Cisneros, además de policía retirado, era suegro del ex jefe de la barra de Newell's, Luis "Pollo" Bassi. Aquella tarde los vecinos de la zona, escenario de cruentas disputas territoriales entre bandas, contaron que el lugar era inseguro, que las detonaciones de armas de fuego eran una constante y que la barriada estaba monopolizada por la venta de drogas. Esa idea fuerza en el discurso de los vecinos se reprodujeron tal cual once meses después.

"En el barrio hay cosas que no cambian. Es una pena porque es un barrio hermoso, pero no se puede vivir. Salís de tu casa y tenés que tener cuidado de que no te roben y de no quedar en medio de una balacera. Es cierto que el barrio estaba más tranquilo con la salida de circulación de los personajes más pesados (en alusión a las bandas de René "El brujo" Ungaro, los Funes y Alexis Caminos) pero disparos se escuchan todas las noches y robos hay todos los días. Es muy peligroso", explicó una vecina. "Ustedes (por la prensa) saben muy bien por dónde viene ésto, toda esta mierda. Ustedes no lo cuentan pero lo vamos a hacer nosotros. Acá mandás a uno al frente, vienen y te matan", dijo un residente con un enigmático "por eso pasa lo que pasa".

Territorio de bandas

Isola al 300 bis es históricamente territorio de Ariel "Teletubi" Acosta, cuyo nombre tomó trascendencia recientemente por haberse evadido del Centro de Justicia Penal el 20 de diciembre pasado y su recaptura una semana atrás. Un día antes de que "Teletubi" fuera recapturado, el martes 21 de enero, en la misma cuadra donde la noche del martes mataron a "Milhouse" Navarro fue detenida Andrea Gisel "La guachina" G. mientras circulaba junto a un cómplice en un Chevrolet Corsa transportando un ladrillo de marihuana. "La guachina" está sindicada como una de las vendedoras de "Teletubi", está casada y su marido preso. En el barrio se comenta que la sociedad entre "El brujo" Ungaro y "Teletubi" está terminada, lo que le agregó a un territorio hostil el condimento de la violencia sicaria.

En Isola al 300 bis también vivía "Milhouse" Navarro, un muchacho de 23 años al que también reconocían como "Beloso" por el apellido de su padre ya que él utiliza el apellido de su mamá. Al dialogar con los pocos vecinos que aceptaron preguntas se pudo comenzar a trazar un perfil de la víctima, al menos en su vida pública y barrial. El denominador común es que "no tenía grandes broncas" pero sin embargo, cada persona relataba una "bronca" diferente. Una mujer relató que "«Milhouse» estaba perdido por la droga y tenía bronca con «Popeye»"; otro vecino explicó que "lo balearon hace poco, unos meses atrás"; y uno mas lo ligó a la banda de "El brujo" Ungaro. Otro conocedor de la zona agregó que "Milhouse" había tenido un roce con un tal "Francisco", quien sería el encargado de rearmar la facción de Alexis Caminos en el vecino barrio Municipal. En tanto, una fuente judicial aportó que "Milhouse" estaba imputado por atacar a balazos un quiosco de drogas que pertenece "a la «Chipi» (Selerpe) en Chacabuco al 4100", en el barrio Tablada. Aunque por ese hecho se lo buscaba como "Franco Beloso".

Corridas y tiros

Según la reconstrucción de los pesquisas, Navarro estaba en inmediaciones de la escaleras del nodo 3-4, a unos 100 metros de la plazoleta Rodolfo Walsh de Isola y Maestros Santafesinos, donde paran media docena de líneas de colectivos. Llevaba puesta una remera color rosa. "Nosotros estábamos en la plaza y escuchamos los tiros. Tres o cuatro, no más. Y ahí, como pasa siempre, la gente se desbanda. Después fuimos para el lugar y vimos a «Milhouse» tirado en el descanso de la escalera del primer piso. Dicen que fueron dos con capuchas que andaban a pata. Nadie escuchó moto o auto", explicó un residente. "Se ve que lo han corrido o intentó huir y no le dieron tiempo", agregó. En inmediaciones de las escaleras podían observarse impactos de balas en los ladrillos huecos de la pared.

El cuerpo de "Milhouse" quedó entre los escalones del primer y segundo piso del nodo. Tenía al menos dos impactos en el tórax y en la escena los peritos recogieron al menos tres vainas calibre 11.25. El caso quedó en manos de la fiscal de la Unidad de Homicidios Georgina Pairola, quien comisionó a efectivos de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) para que recabaran testimonios a potenciales testigos y relevaran la presencia de cámaras de videovigilancia públicas o privadas.