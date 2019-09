Nicolás Saucedo, de 25 años, fue condenado ayer a 17 años de prisión como autor del homicidio de Nelson José "Caqui" Jara, ocurrido el 11 de enero de 2017 en el cruce de Rueda y Gutenberg, en la villa Banana. La sentencia fue dictada por los jueces de primera instancia Héctor Núñez Cartelle, María Isabel Más Varela y Mariano Alliau en un fallo por mayoría.

La fiscal Marisol Fabbro, quien había solicitado 18 años de cárcel para el acusado, sostuvo que la noche del hecho Saucedo, "portando un arma de fuego calibre 22 disparó contra Nelson Jara en varias oportunidades provocándole momentos más tarde la muerte mientras se encontraba siendo intervenido en el Hospital de Emergencias".

"Se escucharon como veinte tiros en mi barrio, por favor manden urgente una ambulancia", fue el alerta que un vecino del lugar del hecho hizo al 911 poco después del episodio. Jara, de 41 años, fue atacado cuando intentaba defender a su novia de la agresión de la que era víctima a mano de dos mujeres que la increparon con un arma. En esas circunstancias aparecieron desde un pasillo Saucedo y otros tres hombres que lo acribillaron.

"No me voy a olvidar nunca de la cara de Nicolás Saucedo tirándole. Lo acribilló en el piso", dijo la hermana de la víctima al testificar en el juicio oral que llegó a su fin ayer. La mujer, además, contó que tras el crimen recibió amenazas y debió irse de la ciudad. En defensa de Saucedo, el abogado Eduardo Sosa dijo que su pupilo no participó del hecho "porque ese día jugando al fútbol" y solicitó la absolución.

Según quedó acreditado en el juicio, a las 23.30 del miércoles 11 de enero de 2017 Jara caminaba con su novia Yanina, su hermana Gisela y los tres hijos de la mujer hacia un quiosco de Gutenberg y 27 de Febrero. Entonces la novia de Saucedo, Emilse, salió a la puerta de su casa e increpó a Yanina al verla pasar. Detrás de ella salió una hermana del acusado, María, quien amenazó a Yanina con un arma. Discutieron con ella y enseguida empezaron a golpearla. Jara intervino para separarlas y en ese momento salieron cuatro muchachos por un callejón y le dispararon hasta matarlo.

Quienes participaron del ataque fueron Saucedo junto a su hermano Godín, quien está prófugo y con pedido de captura, Alan "Enano" Sappa y Jorge Castillo. Estos dos últimos, de 20 y 22 años, si bien primero negaron su participación luego acordaron condenas en un juicio abreviado. Según testimonios recogidos en la investigación, el grupo agresor estaba ligado con la venta de drogas.

En cuanto a la balacera, la fiscal confió que Sappa se acercó a la víctima y le disparó a las piernas. Jara cayó y cuando intentaba pararse Saucedo "se aproximó y le efectuó varios disparos sobre el torso". El herido fue llevado al Heca donde murió. Lo habían alcanzado trece disparos.