Lo condenador en ausencia, lo capturaron y cumplirá la pena

El miércoles 18 de diciembre de 2019 la fiscal de Homicidios Georgina Pairola terminó el alegato en el que acusaba a Lucas Alejandro Ponce, de 28 años, por el asesinato agravado de Sebastián Oviedo. Entonce les habló a los jueces: "Aconsejo no esperen a revocar la prisión domiciliaria del imputado y que continúe detenido en un establecimiento carcelario. Entiendo que la domiciliaria es injustificada y no se va a presentar a la lectura del veredicto. Él sabe que será condenado y se va a fugar. Si no levantan la domiciliaria por lo menos pongan un móvil en la puerta de su casa". Un día después, cuando la policía fue a buscar al acusado a su casa del barrio La Granada para llevarlo al Centro de Justicia Penal a escuchar el veredicto del juicio, ocurrió lo adelantado por la funcionaria. El muchacho, que es yerno de "El Viejo" Ariel Cantero (fundador de la banda de Los Monos) había roto la tobillera electrónica que tenía y escapó. Su fuga duró hasta el miércoles, cuando fue detenido por el Comando Radioeléctrico.

Víctima equivocada

El crimen por el cual Ponce fue condenado en ausencia ocurrió el 3 de marzo de 2017. Sebastián Oviedo, de 20 años, fue al Hospital Roque Saénz Peña con su cuñado Ariel. Esperaban ser atendidos en la guardia cuando apareciron Ponce y su pareja. El muchacho tenía una vieja disputa con Ariel y en pleno centro asistencial le gritó y le pegó. Por ello el hombre agredido y su cuñado optaron por irse. Pero Ponce los siguió.

Cuando Oviedo y su cuñado caminaban por Regimiento 11 al 1500 Ponce se les acercó en un auto, sacó un brazo por la ventanilla y les disparó con un arma. A Oviedo le pegó dos balazos mortales en el tórax. Su cuñado logró escapar.

El auto usado en el hecho perfiló la investigación hacia Ponce, que no tardó en cambiar la titularidad del vehículo. El cuñado de Oviedo, testigo del asesinato, debió declarar previo al juicio para resguardar su testimonio a pedido de la fiscal y cinco meses después del crimen Ponce fue detenido cuando salía de su casa, en Caña de Ambar y España y llevado ante la Justicia.

Pairola lo imputó por el crimen y quedó detenido preventivamente en la cárcel de Piñero. Sin embargo, un tiempo después logró una morigeración de prisión cuando su defensa apeló la medida cautelar y un tribunal de segunda instancia lo benefició con el arresto domiciliario en febrero de 2018. Así llegó y transitó el juicio oral y público que se desarrolló en diciembre a cargo de los jueces Gustavo Pérez de Urrechu, María Trinidad Chiabrera y Facundo Becerra.

La fiscal había pedido una pena de 20 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación aunque el último día de debate, cuando debía ser trasladado para escuchar la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, se fugó.

La evidencia presentada por la fiscal había sido a tal punto categórica que el tribunal lo terminó condenando en rebeldía a 18 años de prisión.

Pero el miércoles, cerca de las 18.30, Ponce fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico cuando conducía un Peugeot 308 y fue visto por los uniformados en calle Batlle y Ordóñez y Balcarce.

Perseguido

Al observar la situación el muchacho se dio a la fuga con la patrulla detrás, y en inmediaciones de Caña de Ámbar y Melián, a poco de llegar a su casa, detuvo el auto y corrió. Hubo una situación de tensión cuando algunas mujeres intervinieron e increparon a los uniformados, dijeron las fuentes, incluso lograron sacar del auto a una niña y algunas cosas del asiento trasero.

Cuando los policías controlaron la situación, encontraron en el coche una pistola calibre 9 milímetros y arrestaron a Ponce en Khantuta y España. Ahora será llevado nuevamente ante un tribunal por la tenencia del arma y empezará a cumplir la pena dictada.