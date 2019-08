Lo buscan tras una semana sin saber dónde se encuentra

Un joven de 25 años oriundo de Villa Gobernador Gálvez era buscado al cierre de esta edición luego de que su familia denunciara que no sabe nada de él desde hace poco más de una semana. Se trata de Emanuel Medrano, de tez trigueña, contextura robusta y semicalvo, a quien su hermana vio por última vez la última semana de julio y el 30 una vecina del Fonavi Guereño de esa ciudad donde el muchacho vivía solo desde hace un año y medio, lo vio salir por la puerta, la saludó y siguió su camino. El lunes pasado su madre, Sandra, recibió un mensaje por messeger en el que el muchacho le decía que estaba bien y que no lo buscara. Sin embargo, al no saber dónde se encuentra desde entonces, decidió realizar la denuncia.

"Los últimos días de julio fue a la casa de su hermana y a la de su padre, es raro. Después fuimos a su casa y notamos que se había llevado toda la ropa y hasta el cepillo de dientes. No sé si tenía problemas con alguien, al menos no nos dijo nada", dijo Sandra en medio de la incertidumbre.

La madre contó que durante años su hijo siguió a Rosario Central por todas las canchas del país, e incluso afuera. En una nota que le dejó escrita a mano le dijo que había ido a ver a Central a Tucumán, el pasado 29 de julio. Sin embargo, ese partido se jugó sin visitantes. Ese y otros datos motivaron a su familia a denunciar su desaparición, por lo que la Fiscalía libró una búsqueda de paradero y sus amigos lo buscan "por todos lados", contó Sandra.

Emanuel, según ella, es un chico retraído que habla poco. "Mi hijo estaba solo y se había peleado con la novia. Por ahí eso lo llevó a irse, pero no sabemos. En un mensajito de texto que me llegó el lunes me decía que estaba bien, que sacáramos las fotos que publicamos en las redes y las que envió fiscalía a todo el país y que en dos meses, cuando hiciera unos pesos, volvía", para agregar: "El viajó a muchos lados con Central y tiene amigos en el norte, en Tucumán y en Jujuy. Cuando fueron a Brasil me mandó una foto con otros amigos".

El muchacho tenía una novia con la que estaba distanciado y por estos días "estaba sin trabajo", contó su madre. Su último empleo fue como distribuidor de productos lácteos en una empresa en la que también trabajo su padre.

"Un amigo de él me dijo que Emanuel le contó que quería alejarse un poco, que quería pensar, pero no sabemos qué le preocupaba", contó Sandra. La policía le dijo que era posible que el mensaje de texto no lo hubiera escrito él, pero ella cree que "sí, era la forma en que él escribía, con los errores de ortografía y todo". Por lo que ella cree que es posible que sea Emanuel el autor del mensaje.

Si bien Emanuel no tenía trabajo recibía ayuda de "el padre, la hermana y yo", dijo Sandra. Por otro lado distintos amigos lo buscaron en lugares de Villa Gobernador Gálvez y rosario donde podría estar y no hallaron noticias de él. "Es más, un amigo les preguntó a los muchachos de la barra y no tienen ni idea, hace mucho que no lo ven", contó la madre del muchacho.