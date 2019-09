Lo amenazan con una nota y una bala de teflón pegada

Leandro tiene 36 años y ayer a la mañana llegó de trabajar a su casa de Villa Moreno, en Dorrego al 3900. Entonces vio que detrás de la reja de la puerta había una bolsita de naylon verde con una piedra. Adentro había una hoja de cuaderno con un mensaje escrito en birome: "Más vale que mandé un wasap a este número 341XXXXXX si no, te matamo tu hijo y secuestramo tu nieta hasta que no hablemos. Y si te mudá te matamo hasta los pajarito de tu papá" (sic). La nota estaba acompañada de un bala 9 milímetros y firmada por "la mafia".

En principio la causa en la que intervino el Comando Radioeléctrico y la comisaría 15ª fue asignada a la Unidad Fiscal de imputados no individualizados.

Un episodio similar fue registrado a fines de agosto. Fabián, un vecino de Chacabuco al 3600, recibió dos mensajes firmados por "la mafia", una signatura que los investigadores atribuyeron en forma alternativa a la banda de Los Monos y a su enemigo, Esteban Lindor Alvarado.

El 20 de agosto, la amenaza cayó en la casa de un vecino de Fabián, al que le balearon el portón de ingreso y le dejaron una nota par que pague un millón de pesos a cambio de no matar a su familia. Tres días después, los apretadores no erraron de vivienda. En la puerta de la casa de Fabián apareció un cartel con una bala y la leyenda: "Fabián, esta vez no nos equivocamos. Te dejo esto para no reventarte la casa a tiros. Comunícate así arreglamos y se termina todo. No la cagués con la yuta porque la próxima vamos por J. o P. (sus familiares). Vos elegís cómo termina esto. Llamá a este número hoy, porque mañana te caigo. Atentamente, la mafia".