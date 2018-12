Lifschitz dijo que no se detendrá el combate contra las mafias

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dijo que los ataques a balazos perpetrados esta madrugada contra edificios de la Justicia en Rosario "son reacciones desesperadas de grupos que están siendo combatidos". Y agregó: "No le asigno demasiada trascendencia".

Cerca de las 2.30 de hoy, sujetos en moto balearon el frente del edificio de Tribunales provinciales, de Balcarce y Pellegrini. Al menos cuatro impactos dieron contra la puerta giratoria del edificio judicial. Diez minutos más tarde se produjo un ataque similar contras las puertas del Centro de Justicia Penal, de Sarmiento y Rueda. En este caso, las balas hicieron estallar los ventanales del frente, que esta mañana ya estaban siendo reemplazados.

"No le asigno demasiada trascendencia, fue una moto que circuló a la madrugada. Seguramente son reacciones desesperadas de grupos que están siendo combatidos por las fuerzas de seguridad y por la Justicia penal", señaló esta mañana el gobernador Miguel Lifschitz a LT9.

>> Leer más: Atacaron a balazos el frente de Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal

Lifschitz recordó que la semana pasada el tribunal federal de Rosario le impuso altas penas a la banda de Los Monos, esta vez en un juicio por narcotráfico.La Justicia federal penó con 15 años de cárcel a "Guille" Cantero y 17 a "Ema" Chamorro. También sentenciaron a sus parejas y a "La Cele", madre del clan.

>> Leer más: Clausuran un boliche sospechado de ser fuente de ingresos de Los Monos El gobernador sostuvo además que la mayoría de los integrantes del clan Cantero ya venía cumpliendo penas muy altas en distintos penales por juicios llevados adelante por la Justicia provincial. Pero que las condenas de la semana pasada "vienen a cerrar un ciclo en relación a este grupo". >> Leer más: La banda de Los Monos sumó nuevas condenas, ahora por narcotráfico

"No es el único grupo que está siendo combatido, todos los grupos organizados que estaban operando en la provincia de Santa Fe han sido desarticulados, más de 60 organizaciones delictivas en los últimos años han sido desarticuladas", apuntó Lifschitz.

En este marco dijo que los ataques "no nos va a detener y vamos a seguir avanzando". Y agregó: "No negociamos, no acordamos nada y no buscamos equilibrio con las organizaciones delictivas y el delito, sino que lo combatimos hasta sus últimas expresiones".