René Ungaro, quien cumple condena por el crimen del ex jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos y por liderar una banda desde la cárcel, logró que se ponga fin a un régimen de seguridad reforzada al que había sido sometido hace dos meses y que le impedía tener contacto con otros internos. Rodeado por cuatro penitenciarios en ropa de combate que lo custodiaron en la audiencia, "El Brujo", como le dicen al preso de 33 años, describió su situación en la cárcel de Piñero: "Me sacan diez minutos. Me tienen encerrado con escopeta. Quiero volver a donde estaba antes, jugar a la pelota en el patio. Lo que pido es trabajar, hacer un deporte, así me puedo reiniciar para salir a la calle".

Ungaro está preso desde hace nueve años y "casi tres meses", tal como él precisó ayer. Fue detenido el 25 de mayo de 2010 frente a un boliche de Mitre y Córdoba como uno de los autores del crimen de Pimpi. La jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto dejó ayer sin efecto el régimen especial de resguardo al que había ingresado Ungaro hace dos meses.

Sus abogados, Mariano Scaglia y Hernán Tasada, explicaron que su cliente cumplió más de la mitad de su condena alojado en el pabellón 13 de la Unidad 11 de Piñero, donde era delegado y no tenía conflictos. El 29 de abril pasado, "en altas horas de la noche y sin justificación" fue traslado a la cárcel de Coronda. Entonces solicitaron un régimen de resguardo porque allí "podía haber un peligro para su integridad física".

La medida fue dictada por un juez santafesino y se implementó cuando Ungaro ya había sido trasladado de regreso a Piñero y alojado en el pabellón 28 para presos de alto perfil. Según explicó en la audiencia un funcionario penitenciario, esto le impedía a Ungaro tener contacto con los otros tres internos de ese pabellón.

"Quiero bajar de pabellón porque estoy mal. Hace dos meses que estoy encerrado, me sacan al patio diez minutos. Fui delegado ocho años, nunca tuve problemas con nadie", dijo Ungaro ante la jueza.

El subdirector de Asuntos Penitenciarios, Matías Daruich, no se opuso a que cese el resguardo pero explicó que Ungaro fue reubicado en el pabellón 28 porque se trata de un sector especial para presos de alto perfil. El fiscal Matías Edery, en tanto, informó que lo cambiaron de pabellón porque le encontraron un celular en una requisa. La jueza decidió poner fin al régimen de resguardo pero consideró que su permanencia en el pabellón 28 "no agrava sus condiciones de detención".

La historia

Ungaro fue condenado junto a otros dos acusados por el crimen de Pimpi, el ex líder de la barra de Newell's asesinado con cinco tiros a la salida de un bar de Servando Bayo al 1400 la madrugada del 19 de marzo de 2010. Primero le impusieron 17 años de prisión como autor de los disparos pero luego la Cámara penal rebajó la pena a 11 años como coautor.

En abril de 2018 fue imputado de liderar desde la cárcel de Piñero una banda dedicada tanto al tráfico de drogas como a robos domiciliarios, usurpaciones de viviendas para instalar quioscos de drogas y abusos de armas, en un contexto que tiene como telón de fondo las disputas entre las familias Funes y Caminos en zona sur con decenas de muertos y heridos.