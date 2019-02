Les tiró la camioneta encima a los asaltanes y zafó de una entradera 

Con una maniobra temeraria, el conductor de una camioneta de alta gama logró escapar de tres ladrones armados que se habían bajado de un automóvil con la intención de reducirlo y entrar a su casa a robar.

El incidente se registró el viernes a la noche cuando el conductor llegaba su casa ubicada en Pasteur al 3000, en Castelar. En ese momento los delincuentes lo encañonaron y, en lugar de amedrentarse, les tiró el auto encima.

"No, susto no me llevé, más que nada me dio impotencia. Volvía de trabajar, estaba con un amigo, y veo que frena un auto atrás, me di cuenta que querían entrar y tomé esa decisión", confesó Valentino Romano, de 21 años, quien está a cargo de una maderera, una pyme familiar.

"Sentí que tenía que tomar una decisión. No quería que entraran a casa, porque estaba mi mamá. Los vi tranquilos, eran cinco, jóvenes, acostumbrados a esto", agregó Romano al canal de noticias A24.