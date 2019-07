Les imputaron una tentativa de homicidio pero por el momento quedaron en libertad

Aunque se ordenó la libertad con restricciones mientras sigue la investigación y se determina su responsabilidad penal, dos jóvenes de 18 y 27 años fueron imputados por la tentativa de homicidio contra el conductor de un utilitario rociado a balazos el domingo a la tarde en Batlle y Ordóñez e Italia. La pesquisa trata de establecer si ese ataque tiene correlato con otro ocurrido minutos antes contra una casa del barrio 17 de Agosto, en el cual la Fiscalía citó como partícipe a un hijo del asesinado ex líder de Los Monos Claudio "Pájaro" Cantero. Los sospechosos fueron detenidos a bordo de un auto que también tenía impactos de balas y un vidrio estallado.

Los confusos episodios ocurrieron en inmediaciones del casino City Center, una zona lindante con los barrios Las Flores y 17 de Agosto, y se ventilaron ayer en una audiencia que parecía dar registro de un incidente violento más. Pero la presencia de Lorena Verdún, ex pareja del "Pájaro", la dotó de cierta intriga.

El más sangriento de los hechos ocurrió a las 18.30 en Italia y Batlle y Ordóñez. Por allí circulaba Jonatan Joel B., de 28 años, al mando de un Citroën Berlingo en el que además iban su esposa y sus cuatro hijos. En un momento se le puso a la par otro vehículo desde cual partió una ráfaga de balazos. Ante eso Jonatan perdió el control del volante y terminó contra una columna de alumbrado público, herido por un proyectil 9 milímetros que le atravesó el cuello. Mientras que su familia no sufrió ni un rasguño, el conductor permanece en estado reservado.

Detenidos

Los pesquisas abocados al caso obtuvieron referencias sobre el auto desde el que partió el ataque. Entonces una patrulla interceptó un Volkswagen Fox gris en Circunvalación y el acceso a Pueblo Nuevo (Villa Gobernador Gálvez). El auto tenía un balazo en la puerta delantera derecha y el vidrio estallado.

El vehículo coincidía con la descripción de los testigos de la balacera contra Jonatan B. En el VW Fox iban dos jóvenes que fueron identificados como Alexis Z., de 18 años, y Gabriel M., de 27, detenidos por aportar datos incorrectos sobre la titularidad del auto.

Uno de ellos admitió que el vehículo pertenecía a Dylan C., el hijo menor del asesinado ex líder de Los Monos. Por eso se justificaba la presencia de Lorena Verdún en la sala junto a otras mujeres. En esa instancia el fiscal Ademar Bianchini les imputó el ataque a balazos.

Según la teoría fiscal, por testimonios y el relevamiento de una cámara apostada en el lugar del tiroteo, se ve a ambos autos pasar entre las 18.08 y 18.09. El Fox se aproximó al utilitario de Jonatan B. y desde allí efectuaron al menos cinco disparos calibre 9 milímetros con la intención de provocarle la muerte.

Para el fiscal, al mando del auto iba Gabriel M., y Alexis Z. como acompañante. Bianchini calificó el hecho como una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor en concurso real con portación de arma de guerra. Es que según esa hipótesis, al momento del ataque los apresados no estaban solos sino junto a otras dos personas no identificadas.

Contra una casa

Un rato antes ocurrió un hecho que para los investigadores tiene conexión con la balacera contra la Berlingo. Fue a las 18.05 en una casa de Pasaje 518 al 6300 cuyo frente fue atacado a tiros.

Algunos testigos sindicaron que los tiradores se desplazaban en un Volkswagen Fox gris con cuatro ocupantes. En esa casa vive "Charra", quien supuestamente le había mandado un mensaje a Jonatan B. para que lo sacara de allí porque estaba en problemas.

De acuerdo a lo deslizado sin seguridad por la madre de "Charra", los que tiraron contra la casa serían Dylan C. y "Queque". Además hay relatos sobre problemas de vieja data entre "Charra" y Dylan.

Otra versión sobre la presencia de Jonatan B. y su familia en la zona la aportó un hermano del hombre. Dijo que por seguridad él le había comprado un arma a "Charra" y lo mandó a su hermano a buscarla. En esa secuencia no quedó clara la conexión entre ambos ataques.

Lo cierto es que la esposa de Jonatan B., Maira Z., al parecer amenazada y por miedo, no aportó muchos detalles del ataque. Primero dijo que no escuchó ni vio nada y que su esposo se descompuso y chocaron. Después que oyó un estampido del vidrio; y más tarde que sintió una explosión. Pero no identificó a los sicarios ni al auto en el que se movían.

No son ellos

La defensa de los sospechosos, ejercida por Fausto Yrure y Marcelo Martorano, descartó la participación de sus asistidos en el delito. "No son autores del hecho que les endilgan. No hay elementos de convicción", recalcó Yrure. Y machacó sobre la idea de que el auto en el que iban sus clientes estaba baleado.

"No están conectados los hechos. «Charra» dice quienes atacaron su casa porque lo escuchó de su madre. Pero la mujer refiere no estar segura porque los vio corriendo. Dijo que pudo ser Dylan o «Queque», pero no lo asegura", replicó el abogado.

"Hay algo que puedo asegurar: el Fox tiene los disparos de arma de fuego y ninguna de las personas menciona a mis clientes, hablan de otras dos", insistió el letrado. Y pidió contar con los registros fílmicos para esclarecer la mecánica.

"Si tuviéramos ese registro observaríamos que los disparos se efectúan contra el Fox. Luego ocurre otro, 20 minutos más tarde, cuando disparan contra la Berlingo y resulta herido el conductor. Pero los hechos no tienen relación", sostuvo Yrure.

Martorano, en tanto, solicitó la libertad de sus asistidos o que cumplan la medida cautelar pedida por la Fiscalía (60 días de prisión preventiva) bajo arresto domiciliario y control electrónico. Tras aclarar que la pesquisa recién comienza, el juez Rafael Coria hizo lugar a la calificación y, tras analizar que la acusación presentaba ciertas debilidades que se podrían fortalecer con medidas pendientes, otorgó la libertad de los imputados con reglas de conducta.