Primero fueron balazos en la fachada de su casa en Moreno al 4400. Después les llegaron amenazas por Facebook. Anoche les tiraron una bomba molotov. Una familia sufre los constantes ataques de delincuentes que pretenden quedarse con su casa y que apelan a todo tipo de métodos para amedrentarlos.

"¿Te tenés que ir de tu casa porque ellos quieren? No, no es posible, no es así", se lamentó Alicia, que vive en Moreno 4424 y también tiene un local de venta de artículos para mascotas. Aseguró que solamente tienen dos opciones: resistir y convivir con el miedo o rendirse y entregarles la casa. "Nos dicen que nos tenemos que ir, que quieren la casa, nada más que eso", afirmó en diálogo con Telefé Rosario.

La mujer, que convive con su hijo, su nuera y un nieto de cuatro meses, también se quejó porque —según sostuvo— ni la Justicia ni la Policía mostraron interés en perseguir a sus atacantes. "Vino la Policía, miraron y dijeron que no venía la PDI porque no encontraron nada para hacer las pericias, y se fueron, nada más", sostuvo.

Dijo que están "esperando que tomen cartas en el asunto, pero nadie hace nada".

>> Leer más: Amenazan a una mujer y le dejan una nota para que abandone su casa

El pasado 28 de julio sufrieron el primer ataque, cuando les balearon la fachada. Luego hubo un mensaje en Facebook con una amenaza muy clara: "Si no dejan la casa, morirán sus ocupantes". También incluyeron en el mensaje nombres de los integrantes de la familia, para dejar en claro que los conocían. Hicieron la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pero no hubo respuestas y anoche les tiraron una bomba molotov. "¿Qué están esperando, que maten a algún miembro de la familia?", concluyó Alicia.

No son los únicos del barrio que sufrieron este tipo de amenazas: en un radio de dos manzanas, cinco familias sufrieron en los últimos días balaceras en las fachadas con la misma finalidad, apropiarse de sus casas.

>> Leer más: Una mujer denunció que los obligaron a desalojar su casa bajo amenazas de muerte

Las extorsiones violentas se repiten por toda la ciudad. El pasado viernes, una mujer que vive en Entre Ríos y Seguí junto a sus tres hijos y un hermano recibió una nota en la que le exigieron que deje la casa para que "no les pase nada" a sus hijos. Incluso dejaron un número de teléfono para que los llame. El 25 de julio último una mujer denunció que un grupo de personas la amenazó de muerte y la obligó a dejar su casa de Freyre al 2100, donde vivía con su familia. De nada le sirvió ser la propietaria legal y tener todos los papeles en regla: tuvo que mudarse.