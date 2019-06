"Le titilaban las manitos", dijo el abuelo de Vecchiarelo

El primero testigo en declarar ayer en el juicio por el homicidio de Milton Vechiarello fue su abuelo Hugo, con quien vivía el adolescente junto a otros miembros de la familia en una casa de Puente Gallego. El hombre recordó que hace 50 años que vive en el lugar, y se quebró cuando recordó el día que lo llamaron para avisarle que habían baleado a su nieto. "Fui a ese lugar, estaba tirado en el piso con sangre en la cabeza y le titilaban las manitos. Lo llevaron al hospital y a la hora me avisaron que había muerto", dijo entre sollozos mientras agachaba la cabeza y ensayaba un leve golpe contra el escritorio donde tenía apoyadas las manos.

Dijo que conocía al amigo de su nieto, que salían siempre y que también conocía de vista a los tíos del acusado, que vivían frente a su casa. "La gente de ahí me dijo que había sido un tal «Damas Gratis»", contó sobre los rumores posteriores al letal ataque. También reconoció que lo había visto alguna vez, pero tenía el pelo largo. Y que al otro día lo fue a buscar a la casa de Tío Rolo, pero no lo encontró.

"No estaba. Una mujer me dijo que habían agarrado todo y se habían ido del lugar el mismo día. Después me enteré que andaba en un pasillo de Francia y Rueda, y le dije a la policía", indicó el hombre a partir de un dato que recibió en la calle.

A su turno la madre de Milton, Marcela Elizabet, de 42 años, contó que su hijo no vivía con ella desde los 16 años pero que la visitaba dos o tres veces por semana en su casa de Uriburu y Avellaneda. Al ser consultada por la fiscal sobre la vida de su hijo, contó que tenía una noviecita en Tío Rolo. También dijo que por referencias de terceros que conocía en la zona (vivió 30 años en Puente Gallego) escuchó el apodo de "Damas Gratis" como autor del homicidio.