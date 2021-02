Le hicieron el "cuento del tío" a un hombre de 81 años y le robaron 14 mil dólares

El supuesto contador no demoró en llegar. Era un hombre de aproximadamente 1,80 metros, tez trigueña, delgado, de cabello negro corto, y que vestía campera y pantalón de color negro.

El hombre "estaba apurado, así que no quiso pasar y agarró la bolsita de plástico donde había preparado 14.000 dólares y se retiró caminando para el lado de San Martin", contó la víctima.

Poco después le contó a su yerno lo que había ocurrido. "Me dijo que era raro y lo llamó a mi hijo. Después mi hijo me llamó y ahí me di cuenta de que me habían estafado", contó.

La denuncia es investigada por el Ministerio Público de la Acusación.