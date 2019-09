Los cinco amigos conversaban frente a una casa de la ex Zona Cero cuando un Chevrolet Corsa pasó a baja velocidad y frenó cerca de la esquina. Del auto bajó el acompañante, pistola en la mano. "Mirá cómo los engancho", gritó mientras comenzaba a disparar al grupo. Damián Corvalán estaba arriba de una moto y no pudo ponerse a salvo: una bala le destrozó el cráneo. Sus amigos identificaron al conductor como Matías Gabriel V., quien fue detenido con un revólver en su casa y terminó imputado como partícipe primario del crimen. "Son todos de la banda de «Lichy» Romero, que es un transero de zona norte", dijeron los sobrevivientes.

La mecánica del crimen fue relatada en la audiencia imputativa por el fiscal de Homicidios Adrián Spelta al imputar a V., de 31 años, como quien manejaba el auto desde el cual bajó el atacante. En la balacera murió Corvalán y resultó herido en una rodilla y en el tórax Leonardo R., de 22 años. El juez Nicolás Foppiani le dictó la prisión preventiva por el plazo de dos años al considerar que "se advierte la existencia de una organización criminal de baja o mediana complejidad, vinculada al narcotráfico y con cómplices libres".

Bajó y tiró

El ataque a tiros fue al anochecer del martes pasado en Liliana Maresca (ex Pasaje1348) al 3000, en el límite de los barrios Fontanarrosa (ex Zona Cero) y Nuevo Alberdi. Un grupo de amigos conversaba a mitad de cuadra, tres de ellos sentados sobre un tronco y dos sobre sus motos, cuando vieron pasar un auto a baja velocidad. "Pasa un auto, miran feo. Yo también miré feo. Dijeron algo. El auto frena en la esquina. Se baja el que venía de acompañante, monta una pistola y arranca a los tiros", contó uno de ellos.

Tres de los presentes comenzaron a correr pero Leo y Damián "se ve que no pudieron porque estaban arriba de las motos". Los amigos describieron al auto como un Chevrolet Corsa gris o azul plomo. E identificaron con nombre y apellido a los cuatro ocupantes del Corsa. Del tirador dijeron que se llama Dylan, "es medio hermano de «Lichy» y vive en el Fonavi municipal de zona norte, como todos los Romero".

Entre los testigos está un hermano de Leo R., quien contó que al pasar el auto el acompañante "dijo algo". "La agitó. Y yo respondí. El auto frenó apenas pasando y Dylan bajó con la pistola en la mano. Dijó «mirá cómo los engancho» y empezó a tirar". En el lugar quedaron numerosas vainas 9 milímetros.

Corvalán tenía 26 años y vivía con su pareja y un bebé de 10 meses sobre Domingo Candia (ex 1333) entre Benvenuto y Polledo. Sus allegados confiaron a este diario que se ganaba la vida lavando autos en la puerta de su casa. Al caer inconsciente de la moto, el joven quedó agonizando sobre un montículo de arena con tiros en el tórax y la cabeza. Sus vecinos lo llevaron al hospital Alberdi, a unas 40 cuadras, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Murió por una lesión craneoencefálica grave. A la audiencia imputativa acudieron dos de sus familiares, pero fueron retirados para evitar el contacto con allegados al acusado.

Un incidente previo

"Arrancaron a los tiros de la nada, nosotros estábamos lo más tranquilos charlando", contaron los amigos de la víctima en declaraciones que leyó el fiscal en la audiencia. Señalaron que el móvil del ataque podría ser un incidente previo en un baile: "Dylan es medio hermano del «Lichi »y usa un arma color fierro oscuro, medio oxidado. Mis amigos y yo nos habíamos cagado a piñas con los hermanos más grandes de Dylan que dicen que son mellizos", dijo en referencia a los apodados "Mellis" de la familia Romero, que serían primos entre sí.

"La familia Romero es conocida en el barrio por transeros", agregaron, en alusión al clan familiar de "Lichy", de 29 años y detenido por integrar una asociación ilícita dedicada a varios delitos y con base en el barrio Municipal de Nuevo Alberdi, a 14 cuadras de donde mataron a Corvalán. El grupo tiene hoy a buena parte de sus miembros detenidos, entre ellos su madre, con causas por delitos violentos.

Sobre el crimen de Corvalán, un testigo que declaró bajo reserva de identidad porque "le tiene miedo a la banda" marcó a la vuelta del lugar del crimen la casa del apuntado como conductor del auto, a quien le secuestraron un revólver calibre 22 largo negro y con ocho cartuchos en el cargador. Cerca de allí se encontró el auto y en otros domicilios señalados por el testigo se encontraron armas.

"No estuve ahí"

Matías V. fue imputado como partícipe primario de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, otro en tentativa y la tenencia del arma. "No manejé el auto. No estuve en ningún momento ahí. Sé lo que pasó porque fue a la vuelta de mi casa pero en ningún momento manejé y no tengo nada que ver con ésto ", dijo el acusado. La defensora pública Marianela Diponte remarcó que no tiene antecedentes y pidió la libertad con una fianza de 30 mil pesos y prohibición de salir del país.

Para el juez Foppiani, "la referencia de que él no manejó el auto no está apuntalada por ningún dato". Le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley y consideró la relación con "un grupo violento conocido, vinculado con el tráfico de estupefacientes", lo que amerita "recaudos especiales para cautelar la presencia del acusado en un juicio oral y la tranquilidad de quienes tengan que declarar".