Le dejaron una nota indimdatoria y una corona de flores con la leyenda: "Tu familia"

También se han dado casos en los que las intimidaciones van acompañadas con carteles escritos a mano en los que no solo prometen un baño de sangre si no hacen lo que les dicen -pagar una deuda, entregar la casa- y que suelen ir firmados con una frase que popularizaron las bandas criminales sicilianas: “Con la mafia no se jode”. En ese mismo plan suelen acompañar el mensaje con una bala, para meter miedo.

Ayer la modalidad cobró un grado de sofisticación superior. Según denunció un hombre de 77 años denunció en la comisaría 15ª que en horas de la noche de este viernes dejaron en la puerta de su vivienda, ubicada en la planta baj del monoblock de Isola al 100 bis, una nota amenazante dirigida a tres de los ocupantes de los departamentos del complejo edilicio y acompañada de una corona fúnebre que decía “Tu familia”.

En el mensaje, escrito en con un marcador negro sobre una cartulina roja, se identificaba a las familias a las que iba dirigida la amenaza y se señalaba: “Nosotrso no rasriamos a la gente del barrio y no nos gusta que nos rastreen nuestra familia. La gente del barrio se cuida. AK no se roba más en el barrio” (dixit). Según los pesquisas, la intimidación tenía como finalidad que las personas apuntadas dejen de robar a los vecinos.