La salud del policía Gabriel Sanabria: sigue con respirador, pero con signos diarios de mejora

“Este es un camino muy largo que nos falta recorrer para poder definir que su salud está recuperada. Pero que en estos días, que el paciente presente estabilidad y alguna mejoría, es positivo”, señaló el facultativo.

policia-gabriel-sanabria.jpg Gabriel Sanabria, de 26 años, sigue conectado a un respirador, pero le disminuyeron medicación porque se encuentra estable.

Camiletti remarcó que en casos como el del policía Sanabria “es muy frecuente que aparezcan fiebre y otros tipos de inestabilidades dentro de la evolución del paciente. Y cuando aparecen registros febriles, como en el caso de este muchacho, se cambia de antibióticos, se toman cultivos para ir corrigiendo lo que puntualmente pueda surgir”.

El subdirector del Heca no descartó otra operación hasta llegar al alta definitiva del policía. “Cualquier paciente que ha tenido una lesión que requirió unión en el intestino, puede tener complicaciones que requieran intervenciones. Por el momento no está evaluado, pero no podemos descartarla”, agregó.

Camiletti remarcó con cautela que la situación de Sanabria “está dentro de lo que esperamos con optimismo por la magnitud que sufrió cuando ingresó a este hospital. Hablamos de un paciente que hoy está estable y que hace menos de una semana, cuando ingresó al hospital, estaba con un cuadro severísimo”.

“Siempre se analiza sacar el respirador y se busca el momento oportuno. Depende de muchos factores, no sólo de que el paciente esté estable, sino también de las condiciones generales de su estado que permitan hacerlo. Se irá viendo día a día, viendo la respuesta que tiene cuando se le retiren los sedantes, siempre buscando el momento oportuno para hacerlo. A veces, apurarnos para sacar a alguien del respirador, y someterlo a un esfuerzo mayor, y no hablo de Sanabria en concreto, en general no es lo beneficioso que uno se imaginaría”, subrayó.