El fiscal Ademar Bianchini aseguró que la primera hipótesis en el caso de los ancianos muertos a balazos en barrio Belgrano es de asesinato seguido de suicidio, y destacó que "no hay indicios" de que se haya tratado de un episodio de robo.

La pareja de 72 años fue encontrada hoy sin vida en su casa de Ecuador al 300. Según el fiscal, cada uno recibió dos balazos.

Las víctimas fueron identificadas como Elsa Beatriz Alvarez (72 años) y Juan Domingo Valenti (72 años).

"No hay indicios de que se trate de un hecho de robo", indicó Bianchini, al resaltar que no había desorden en la casa ni aberturas forzadas y en principio no se constataron faltantes entre las pertenencias, aunque precisó que no se descarta ninguna hipótesis.

El fiscal destacó que se encontró una pistola calibre 22 y cuatro vainas servidas, "que se corresponderían con los disparos que tienen ambos".

Resaltó que "la primera hipótesis pareciera ser que el señor le disparó a su mujer, se disparó en el pecho y dio unos tres o cuatro pasos para caer fuera de la habitación".

Señaló también que la mujer presentaba dos heridas de arma de fuego, una en el cuello y otra sobre la oreja derecha, mientras que el hombre tenía dos orificios de entrada en el pecho.

"La señora fue encontrada fallecida sobre la cama, como arrodillada en el piso, y el señor en otro ambiente, boca abajo", detalló.

De acuerdo con las primeras pericias, la muerte se habría producido en horas del mediodía, mientras que el personal policial fue notificado alrededor de las 18.30, cuando un hijo de la pareja descubrió ambos cuerpos.

El fiscal también precisó que, si bien hasta el momento no tendrían un posible móvil, la pareja "no habría tenido problemas financieros", aunque el hijo declaró que en los últimos tiempos "discutían mucho".