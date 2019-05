Un empleado de la Guardia Urbana Municipal y su familia enfrentaron una difícil situación cuando efectivos de la Policía Federal allanaron por error su vivienda ubicada en Crespo 3877 en uno de los procedimientos que formó parte del mega operativo en el marco de la causa por las balaceras contra el Poder Judicial. Juan Aguirre denunció que los agentes avanzaron violentamente contra su casa, causando no sólo daños materiales sino también terror a su mujer y tres hijas que en ese momento se encontraban solas.

"Más allá del daño económico que me causaron, siento mucha bronca porque se metieron en mi casa como si fuese un delincuente", dijo a Aguirre a La Capital. Cuando los agentes federales irrumpieron en la vivienda, con uniforme de combate y armas largas, Javier cumplía con su guardia de rutina en la GUM, y en su casa habían quedado su pareja y sus hijas de 20, 6 y 2 años.

"Mi esposa comenzó a enviarme primero mensajes y después me llamó. Me decía que escuchaba gritos, detonaciones. Todo parecía ocurrir en la casa de al lado, pero en un momento se metieron en la nuestra con armas largas, capuchas. Reventaron las puertas con una especie de detonante para hacer volar la cerradura. Nunca tocaron timbre, ni se presentaron, fueron muy invasivos", afirmó el empleado municipal.

"Me pidieron disculpas, dijeron que ellos trabajan así, que la orden que tenían no daba numeración"

Aguirre recordó que minutos después de enterarse de lo que sucedía, un compañero de trabajo lo llevó hasta a su casa y se encontró con el amplio despliegue de la Policía Federal en plena acción. "De inmediato me identifiqué como el dueño de esa casa. Entonces me palparon de armas y una hombre encapuchado me acompañó adentro. Ahí las ví a mi mujer y a las nenas muy atemorizadas", agregó.

Aguirre no ocultó su fastidio y bronca por el trago amargo que tuvo que soportar y se refirió a la repercusión periodística que obtuvieron ayer los 30 allanamientos en busca de la banda que atacaba al Poder Judicial. "Cuando dijeron que hicieron un trabajo muy minucioso es mentira. Hicieron algo muy rimbombante y nosotros salimos muy perjudicados".





Gum2.jpg Aguirre dice que hará un reclamo al Estado por el abuso que sufrió ayer. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.



El empleado de la GUM contó que los mismos federales que irrumpieron violentamente en su casa admitieron minutos después habían cometido un error. "Me pidieron disculpas, dijeron que ellos trabajan así, que la orden que tenían no daba numeración y pidieron disculpas. Después usaron mi casa como oficina para hacer el inventario de lo decomisado en la casa de al lado y de otros domicilios que buscaban".

Reclamo en un contexto complicado

"Yo creo en la Justicia a pesar de todo esto. Iré con un abogado y vamos iniciar acciones en contra del Estado, porque no es justo lo que pasamos todos. Hacemos todo lo posible para no estar en esta situación. Vivimos en un barrio está venido a menos . Los gobiernos hicieron obras, hay un alumbrado público que parece de día, las avenidas Seguí y Francia están hechas a nuevas, pero parece que es tierra de nadie", dijo Aguirre.

El inspector de la GUM admitió que vive en un barrio complicado y que el procedimiento de ayer le generó tensión con sus vecinos que también fueron allanados por la Policía Federal. Aguirre dijo que directamente lo amenazaron. "Cuando vino Canal 5 por este mismo tema, uno de ellos me advirtió: ojo con lo que decís. La verdad es que me dan ganas de salir corriendo. Aposté a este barrio, levanté con mis manos esta casa y ya no tengo ganas de vivir aquí con esta gente que trae problemas, como lo que me pasó ayer".