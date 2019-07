La opaca historia por la posesión de la herencia millonaria de un productor

La puja por la jugosa fortuna que dejó Bartolo Zarich, el productor agropecuario de Los Molinos que murió hace seis años sin descendencia, divide opiniones en esta pequeña localidad del departamento Caseros de poco más de 2 mil habitantes y donde casi todos se conocen. Aunque judicialmente no parece haber impedimento para que su patrimonio pase definitivamente a manos de una familia local de apellido Zuchetti que asegura haberlo cuidado en el último tramo de su vida, la sensación que prima en el pueblo es que al anciano lo presionaron de una manera interesada y sutil para quedarse con su patrimonio.

Bartolo era un colono de ascendencia croata que murió el 31 de agosto de 2013 dejando un campo de 160 hectáreas, certificados de plazo fijo, terrenos, maquinaria rural, una camioneta y una vivienda en el centro de este pueblo ubicado a 15 kilómetros de Casilda, valuados hoy en más de dos millones de dólares.

Cuando su salud declinó, un año antes de su muerte, Pedro Zuchetti, también colono de la localidad, tomó a Bartolo a su cuidado. Al mismo tiempo, según consta con repetida claridad en los recuerdos de los vecinos, se hizo cargo del trabajo de la explotación rural de Zarich. Para esto corrió a Juan Carlos Stefanutti, el histórico arrendatario de Bartolo, que un día no pudo ingresar a hacer las labores agrícolas, por encontrar que habían destrozado el candado de la tranquera rural y colocado otro.

Los Zuchetti explotan el campo de Zarich desde entonces a partir de un poder general amplio que fue cedido por una escritura pública.

¿Por qué motivo renació seis años después esta historia adormecida? Porque apareció un hombre de Rosario llamado Juan Carlos Gómez que proclamaba haber mantenido una relación sentimental durante veinte años Con Bartolo quien por esa razón le había dejado sus posesiones en un testamento a sobre cerrado.

En Tribunales

La historia del lazo amoroso en el pueblo saben que es falsa. Tanto como el testamento que mostró Gómez que generó un litigio penal en el que se demostró su falsedad. El escribano interviniente, el rosarino Eduardo Torres, está imputado por una veintena de maniobras de esta clase. Pero el tema está a punto de ir a juicio. Y eso hizo recordar en Los Molinos que no solamente Gómez actuó de manera deshonesta.

Todos los instrumentos que demostró Zuchetti para convertirse en propietario del campo y demás bienes guardan firme apariencia legal. Ese es el motivo por el cual dos jueces le vienen dando la razón en su pleito con Gómez. El asunto es cómo se hornearon las circunstancias para que un hombre profundamente desconfiado, muy celoso de sus posesiones y cultor de la soledad haya tenido un acto de desprendimiento superior con una familia a la que conocía, sí, pero a la que solo frecuentó en el último año de su vida.

Puede que alguien diga que Los Molinos es un terruño de habitantes incrédulos. Es la única población de la provincia donde el presidente comunal, Pablo Grgicevic, sumó menos electores que los votos en blanco. Pero en una recorrido que hizo La Capital los vecinos no ocultaron la idea de que los bienes de Bartolo no terminaron embolsados por los Zuchetti de una forma espontánea y desinteresada. Si bien no pusieron en duda que el único destinatario de la herencia trabajó el campo del viejo croata y estuvo con su familia al lado suyo hasta antes de morir, coincidieron en sostener que "se acercaron solo por el interés de quedarse con su plata".

Al tomar a cargo los trabajos en el campo de su antiguo vecino, los Zuchetti empezaron a recibir bienes en donación de Bartolo, con éste en vida. Pero al arrancar el año 2013 visitaron a un escribano de Los Molinos que se llama Nicolás Raymonda. Aunque este diario no pudo localizarlo, por lo que sus motivos se ignoran, media docena de vecinos consultados señalan que este profesional declinó suscribir una escritura pública donde un hombre al borde de los 90 años dejaba voluntariamente todo lo que tenía a una familia con la que se sabía había tenido históricamente poca relación.

Quien si aceptó intervenir fue Héctor Damiani, un escribano de Arequito, el 4 de marzo de 2013. Así lo cerfifica el Consejo Federal del Notariado Argentino. Bartolo murió cinco meses después.

Bartolo no tenía una relación cercana con su familia. La excepción era con su sobrino, Juan Zarich, un gestor de automotores que vivía en Casilda. El anciano iba a allí a renovar sus depósitos de plazo fijo en las fechas de vencimiento y se acercaba a lo de su sobrino a almorzar. Juan lo visitaba en su casa de la calle Irigoyen en Los Molinos cuando iba a la cooperativa o a empresas donde solicitaban sus servicios de gestor. Murió en 2012, un año antes que su tío, por lo que Bartolo perdió el único contacto familiar regular. Carina Zarich, hija de Juan, cree que en ese vacío los Zuchetti se arrimaron a Bartolo. No es la única en pensarlo.

Desmontar lo que creen una trampa revestida de total legalidad es un asunto complejo para los Zarich. Muy pocos de ellos tienen legitimación activa para reclamar el patrimonio. Quien la tenga debe poseer algo más que el lazo familiar. Según algunas consultas legales las costas de un juicio por un campo de 160 hectáreas en la zona núcleo no saldrían menos que 800 mil dólares. Ese es el mayor reaseguro que los Zuchetti tienen frente a cualquier demanda que se haga por el campo que era de Bartolo. Quien se arriesgue a litigar lo que arriesga es una montaña de plata.

Los Zuchetti son varias familias de gente de campo que tenían tierras desde antes y varias gozan del aprecio de sus vecinos. Pedro mismo era propietario rural antes de acercarse con su hijo Marcelo a Bartolo. La semana pasada en el pueblo, sacudido por la noticia de la historia de la herencia, se los vio en sus rutinas de siempre. Pedro fue consultado por el diario Perfil y dijo una pocas palabras: que eran amigos con Bartolo de toda la vida pero que especialmente se veían en misa. “Lo cuidamos durante el último año, le pusimos cuatro mujeres para que se turnen y no le falten nunca con él”. Sostuvo que el anciano “a veces se perdía un poco” pero rechazó que hubiera firmado la cesión de todos sus bienes a ellos en estado de demencia.

Sin embargo meses antes de morir a Bartolo se lo veía descuidado, sucio y oloroso por el pueblo. Dos de las mujeres que habían trabajado durante años con él, sobre todo la que cuidaba a su hermano ciego Mateo Zarich, fueron despedidas por los Zuchetti.

Las voces del pueblo

En un boliche del pueblo no pocos acceden a hablar. La condición de los parroquianos es la misma: reserva de identidad pero no de lengua. El señalamiento unánime es el escepticismo. Todos dijeron descreer que la voluntad del acaudalado chacarero haya sido cederle la totalidad de sus bienes al molinense Pedro Zuchetti. “En el pueblo siempre oímos a Bartolo decir que le dejaría su herencia a la Iglesia, al Centro de Jubilados, a las escuelas y al Samco para que compraran un tomógrafo. Esto hace más sospechoso lo que finalmente sucedió”, sostuvo un vecino.

Todos refieren que Zuchetti ofreció un poco más de plata que la que pagaba el arrendatario Stefanutti. “Una tarde de domingo Zuchetti llegó y pidió las llaves de la tranquera. Como Stefanutti dijo que tenía que preguntar al dueño rompieron el candado. Bartolo dijo después que los desalojaba por haberles robado unos ladrillos apilados en un terreno. Le llenaron la cabeza seguro porque sabemos que los Stefanutti son gente intachable”.

El mayor enigma para todos es qué pudo predisponer a un viejo conocido por gran terquedad y lucidez envidiable a ceder todo su acervo de bienes en contra de lo que había dicho siempre sobre a quién iba a beneficiar. Hay una idea de que no se puede hacer nada porque un escribano firmó una escritura legal. “Curioso papel el de los escribanos”, dijo alguien que conoce de cerca el pleito judicial entre Zuchetti y Gómez. “Por ley son fedatarios, lo que los coloca en un lugar neutral en cumplimiento de la ley. Pero a la vez trabajan para el cliente que los contrata”.

No pocos en esta comuna de 2.200 habitantes sienten que una tramoya legal coloca como propietario a alguien que tiene explicación de cómo obtuvo un patrimonio apreciable, pero no la credibilidad comunitaria. Mascullan que este es motivo para una especie de pueblada moral o un pronunciamiento cívico sobre la injusticia. Pero no es fácil hablar en voz alta sobre asuntos que tienen amparo legal junto a las muy audibles suspicacias.