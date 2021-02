La nena de un año baleada el sábado sigue en estado reservado: "La evolución es día a día"

Yaira fue ingresada en la madrugada del sábado en la guardia del hospital Vilela, donde fue estabilizada y trasladada de inmediato a quirófano. Tenía heridas de bala a nivel abdominal y de miembros inferiores con orificios de entrada y salida.

"La evolución es día a día", remarcó Esquivel, además de resaltar que "el pronóstico es reservado".

Yaira es hija de Jonatan Ernesto Aguirre, hermano de Nelson Alexis "Pandu" Aguirre, quien cumple condena a 16 años de prisión por haber asesinado a Javier Barquilla en febrero de 2015 en Villa Banana. Aquel crimen generó movilizaciones del barrio y organizaciones sociales para denunciar usurpaciones y el accionar violento de la banda de Pandu, quien además fue investigado en causas federales por narcotráfico como alguien conectado a Ariel "Viejo" Cantero, fundador de Los Monos.

"No sé si será un ajuste para él o no, pero con él no tenemos contacto", sostuvo Alejandra, la mamá de Yaira, quien en el momento de la balacera intentó proteger a su hija con su cuerpo pero no lo consiguió: dos disparos impactaron en sus piernas y seis alcanzaron a la niña.

Jonatan recibió impactos en el tórax, un hombro y la pierna derecha, y quedó internado en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca) en estado reservado.