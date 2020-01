La madre de la joven que murió tras ser prendida fuego denunció amenazas

La madre de Florencia Coria, la joven rosarina que murió después de haber sido rociada con alcohol y quemada en Villa Constitución, cuestionó con dureza a la Justicia por la decisión de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al acusado, su esposo Cristian Cabrera, quien se dio a la fuga y anoche fue capturado en Pérez.

Además denunció que el hijo del apresado la amenaza a través de las redes sociales, pero aseguró que no la van a callar. "No se entiende como amenazan. Lo hacen en las redes. Es el hijo de él. No me van a hacer callar. me llevaron mi hija al cementerio", aseveró.

La joven de 27 años fue rociada con alcohol y prendida fuego por su marido el pasado 29 de diciembre. Tras el ataque fue internada en el Samco de esa ciudad y depsués, debido a su delicado estado, trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) con el 90 por ciento del cuerpo quemado. Ayer, después de varios días de padecimiento, Florencia falleció en el hospital.

Dora, visiblemente dolida, criticó al juez de Villa Constitución Ignacio Vacca, que fue el que actuó tras el ataque. "En qué pensaba al darle arresto domiciliario. No entiendo a la Justicia, no entiendo por qué tenemos que padecer todo esto", señaló con fastidio en declaraciones a los medios de prensa.

En ese sentido cuestionó "dónde está la Justicia. Que alguien me diga si existe. Porque está para los delincuente y para los femicidas, pero no para mi hija".

E inmediatamente agregó: "Lo que hizo este juez es indignante. ¿Si a él le prendieran fuego a la hija le daría prisión domiciliaria? Se escapó. No tenía tobillera ni pulsera (tobillera electrónica), nada. Estaba en su casa como si estuviera en un country".

75156671.jpeg.thumb.jpg La víctima. Florencia tenía 27 años y un hijo de 7 y otra de 3, la última producto del vínculo con el agresor.

Cabrera fue detenido anoche tras ser identificado y retenido por vecinos en la vecina localidad de Pérez. Lo reconocieron gracias a las imágenes que fueron difundidas por los medios luego de que el femicida huyera de su casa, donde estaba con prisión domiciliaria.

"El juez es el culpable de todo esto. Porque el día que mi hija entró en el hospital él tendría que haber estado detenido, no en su casa", aseguró.

Dora también marcó su indignación porque el agresor de su hija cuenta con una importante cantidad de denuncias por violencia: "Tiene más de 15. Y la Justicia nunca hizo nada. No importa nada. Ni la vida de mi hija ni de nadie. Ojalá que no haya más florencias. Es muy doloroso".

Sobre el violento episodio que derivó en la muerte de su hija, Dora dijo: "Este tipo le tiró con alcohol y la prendió fuego. La quemó y la encerró, porque mi hija pedía que por favor le abrieran la puerta".

Ante la indagatoria por el hecho, Cabrera, que declaró que Florencia se autolesionó, fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y femicidio en grado de tentativa ambos en concurso ideal y recibió prisión preventiva domiciliaria.

Con la muerte de la joven la situación procesal del acusado cambió. Por tal motivo debía concurrir a los Tribunales de Villa Constitución a una audiencia de revisión de medida cautelar, donde la caratula iba a cambiar e iba a dejar de ser en grado de tentativa, pero cuando la policía fue a buscarlo se encontró con que no estaba.

Finalmente, y tras estar algunas horas prófugo anoche fue detenido en la ciudad de Pérez.