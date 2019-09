La jueza penal de Villa Constitución Marisol Usandizaga, quien dictó la prisión preventiva por 90 días del exjefe de la Policía Federal de Santa Fe Mariano Valdés y de su segundo Higinio Bellagio,dijo que la causa judicial en la que se investiga el misterioso hecho ocurrido el 9 de septiembre en la autopista a Buenos Aires "aparece compleja, con derivaciones impensadas".

Valdés y Bellagio quedaron presos acusados por una serie de delitos entre los que se cuentan el incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, falsedad ideológica y falso testimonio. Todas esas irregularidades se habrían cometido en los instantes posteriores a la balacera en la que resultó herido con dos disparos el propio Valdés en la autopista, a la altura de Villa Constitución.

Al momento de ocurrido el hecho, el comisario Valdés estaba acompañado por la suboficial Rosana González. Esta mujer si bien en un primer momento pareció convalidar la versión de una presunta emboscada de un grupo de encapuchados, luego se desdijo y declaró que Valdés fue atacado tras mantener una discusión con personas conocidas por él.

En declaraciones al programa "Ricciardino 830" que se emite por La Ocho, la jueza Usandizaga remarcó que en este caso,"la supuesta víctima era Valdés y en el término de 20 días surgieron un montón de líneas investigativas que permiten abordar múltiples situaciones".

"Antes y después del ataque, hay elementos que derrumban la versión que dio Valdés"

"En este caso teníamos dos testimonios de los únicos testigos presenciales del hecho, el comisario Valdés y la señorita González. Mientras los testimonios eran coincidentes, la Fiscalía actuó en una dirección. Pero después se empezaron a ver hechos objetivos y se conocieron los dichos de González, que cambió parte de su testimonio. Así entonces surgen dos versiones de los hechos, y las pruebas colectadas apoyan los dichos de González", afirmó la jueza.

Al ser consultada sobre los indiciosos sospechosos que figuran en el expediente, como ser el famoso bolso de Valdés que no pudo ser hallado hasta el momento, Usandizaga aclaró: "No sólo está la cuestión del bolso, que no aparece, sino que hay otros elementos muy bien expuestos por la Fiscalía en la audiencia de ayer".

"Hay un tiro en la luneta trasera del auto que no se explica muy bien de acuerdo a los dichos de Valdés. Hay un movimiento de Valdés en la estación de servicios Las Mellizas que tampoco tiene explicación. Además, un video en el que se ve una camioneta que se ve salir detrás de Valdés en una zona muy oscura".

"Antes y después del ataque, hay elementos que derrumban la versión que dio Valdés al principio y que siguió sosteniendo hasta el día de ayer de cómo sucedieron los hechos", afirmó la jueza.

"Todo indica que las fuerzas federales hicieron lo posible para que González no declarara"

La magistrada de Villa Constitución también argumentó su decisión de aceptar la petición de la Fiscalía para que los acusados queden en prisión preventiva. Se basó, dijo, en la posibilidad de que Valdés y Bellagio a través de sus contactos en la fuerza entorpecieran la investigación. Y en ese sentido, lo justificó en el asedio que sufrió González antes de declarar oficialmente.

"Todo indica que las fuerzas federales hicieron lo posible para que González no declarara o que sólo diera la misma versión que dio Valdés. Ha sufrido amedrentamiento directo e indirecto y hubo una serie de circunstancias que llamaron la atención y que hacen más peligrosa la situación de la mujer", añadió.