A las 3 de la mañana del miércoles efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron sobre la ruta nacional 12, a 25 kilómetros de la localidad correntina de Ituzaingó, un camión que debía transportar viviendas prefabricadas. El vehículo tenía algunas anomalías en sus papeles y en los precintos que cerraban el semirremolque. Al no haber una investigación en curso los agentes solicitaron autorización al juez correntino Juan Carlos Vallejos para someter al rodado al olfato de "Roco", un perro antinarcótico de la fuerza. La actitud del animal fue determinante: al olfatear el camión enloqueció. Entonces los gendarmes tuvieron el motivo para revisar el vehículo. Así se toparon con 4.574 kilos de marihuana paraguaya y ninguna casa prefabricada. "¿A dónde se dirige?", fue la pregunta de los gendarmes al chofer brasileño: "A Rosario", fue la respuesta. El hombre fue detenido y se abrió un expediente en el Juzgado Federal de Corrientes. El camión, se supo, había ingresado a Argentina por la triple frontera desde Foz do Iguazú.

La incautación del cargamento, valuado oficialmente en 283.563.386 pesos (alrededor de 4.574.000 dólares), motivó que desde la Fiscalía Federal de Rosario se contactaran con sus pares correntinos para averiguar quién era el destinatario de esa carga en la ciudad o si Rosario era parte de un itinerario hacia otro mercado. En ese marco, los investigadores trabajan en determinar la ruta del rodado con matrícula brasileña para saber: ¿Quién contrató el flete de la carga? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuál era el destino final?

Por la triple frontera

Lo que sí se logró determinar, según fuentes de la investigación, es que el camión Mercedes Benz LS 1630 con semirremolque precintado en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú ingresó al país por la triple frontera. Desde Foz de Iguazú hacia Iguazú. Que fue cargado en algún punto de Misiones que no trascendió y que había recorrido en tierra argentina alrededor de 500 kilómetros pasando por los peajes de El Dorado, Santa Ana (ambos en Misiones) e Ituzaingó (Corrientes). También trascendió que, por el momento, no hay vinculados a la pesquisa agentes de Aduanas o efectivos de seguridad.

Ante las irregularidades en los papeles y los precintos se convocó a personal de Afip-Aduana que detectaron que los precintos tenían diferencias en la tipografía que se utiliza para colocar el código correspondiente y los papeles tenían una descripción que no se ajustaba al uso y costumbre.

Una hora antes de que el camión fuera detenido, los gendarmes identificaron un vehículo con conductor de nacionalidad brasileña cerca del peaje de Ituzaingó. El hombre exhibió los papeles en regla y no fue detenido. Se estima que ese era el "puntero", el encargado de testear que la ruta estuviera libre de retenes.

Bandas pesadas

La caída de este cargamento expuso una vez mas la existencia en la frontera con Paraguay y Brasil de organizaciones con capacidad para acopiar y distribuir grandes volúmenes de marihuana o cocaína. Bandas que disponen de logística aceitada para el transporte y que se valen de personas que "truchan" manifiestos internacionales de cargas, declaraciones de tránsito aduanero y precintos. Con observar en los últimos tres años causas de juzgados federales de Loma de Zamora, Campana, o de las provincias de Entre Ríos y Corrientes pueden observarse cómo estas organizaciones negocian con el hampa continental.

Hace una década que Paraguay dejó de ser un simple proveedor de marihuana para convertirse en un escenario de peso en la triangulación de la cocaína boliviana. Ese negocio es el que dominan los grupos brasileños Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), dueños del mercado de la droga en Paraguay. El PCC controla el norte, sobre todo el departamento Amambay donde resaltan las ciudades de Pedro Juan Caballero y Capitán Bado; y el Comando Vermelho tiene fuerte presencia en el sur del vecino país y su frontera con Argentina.

La existencia de esta mecánica en manos de una banda quedaron registradas cuando el 19 de junio pasado el juez federal Ariel Lijo ordenó la detención en Paso de los Libres (Corrientes) de un camión Scania con semirremolque que debía transportar carbón y papel y que había ingresado al país por Puerto Iguazú. El destino del camión era Buenos Aires. El procedimiento fue llevado adelante por policías correntinos y federales en una estación de servicios ubicada en Paso de los Libres.

El Scania había sido seguido en todo momento por efectivos de la Policía Federal. Al revisarlo encontraron unas cinco toneladas de marihuana que los investigadores estimaron habían sido cargadas en Colonia Mado o Wanda, provincia de Misiones. Los investigadores, com ahora, indicaron que los narcos habían utilizado "precintos aduaneros apócrifos para sortear los controles". Entonces hubo cuatro detenidos. Dos días mas tarde cayó otro camión con patente brasileña con cinco toneladas en la localidad misionera de Montecarlo que serían de la misma banda.

Números del mercado

El mercado de drogas es ilegal y por lo tanto no hay una cotización "oficial". El valor responde a la calidad del producto y su índice de inflación está dado por el flete (cuánto más se aleje del punto de producción) y por la complejidad para ingresar al país.

El único precio de referencia oficial en Sudamérica es Uruguay, donde el consumo esta legalizado. Allí un paquete de 5 gramos de marihuana cuesta 250 pesos uruguayos (unos 7 dólares). El cargamento secuestrado el miércoles en Ituzaingó y que tenía como destino Rosario fue valuado oficialmente en unos 61 mil pesos el kilo. Muy superior a los 20/30 mil pesos que fuentes policiales estimaron como valor a los transeros rosarinos.