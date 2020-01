"La Fiscalía me acusa con evidencias falsas", dijo el abogado Claudio Tavella

El 20 de noviembre, en el marco de la investigación que tiene a Esteban Lindor Alvarado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la comisión de varios delitos, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra ordenaron una veintena de allanamientos para dar con sus principales colaboradores. Entre los apresados se encuentra el abogado personal de Alvarado, el penalista Claudio Tavella, a quien le dictaron prisión preventiva que cumple en la cárcel de Piñero. En ese marco, el profesional hizo llegar a La Capital a través de sus hermanos, Malena y Hernán, un escrito en el cual dice que todas las pruebas de la Fiscalía "se sostienen por el sólo hecho de ser el abogado de Alvarado y mediante evidencias falsas".

Los fiscales imputaron al letrado cinco hechos: una escucha de agosto de 2012 en la cual Alvarado le dice que ofrezca dinero para que no lo apresaran, algo a lo que el abogado habría accedido; gestionar en agosto de 2014 para que Jorge Laferrara (miembro de la banda) ingresara al Heca con una identidad falsa ya que tenía un pedido de captura; haber redactado un boleto de compraventa mediante el cual se transfirió una casa a otra supuesta integrante de la banda y contra la voluntad de su dueño, quien después se convirtió en el principal testigo de la pesquisa; haber ofrecido al policía Pablo Bancora un millón de pesos para omitir detalles del allanamiento de la casa de Alvarado y su esposa en Funes Hills el 29 de noviembre de 2018; y haber comentado al fiscal Schiappa Pietra que en unos celulares secuestrados por la Fiscalía había evidencia que desincriminaba a Alvarado del crimen del prestamista Lucio Maldonado.

Así las cosas, Tavella quedó tras las rejas como integrante de la asociación ilícita comandada por Alvarado y por encubrimiento agravado. En la óptica de los fiscales, el abogado usufructuó ilegalmente su título para acceder a información y manipular bienes y recursos con el fin de obtener beneficios lícitos e ilícitos para la banda.

Pruebas falsas

En el escrito que hizo llegar a este diario, Tavella considera que se lo imputa "por el sólo hecho de ser el abogado de Alvarado" y "utilizando evidencias que la Fiscalía sabe que son totalmente falsas". En ese marco, intenta desarmar cada una de esas evidencias. "Se dice que le ofrecí dinero al oficial (Pablo) Báncora cuando allanaron el domicilio de Alvarado, pero el mismo Báncora lo niega. Yo llegué al lugar cuando el allanamiento ya se había producido por lo que poco se podía hacer", sostiene Tavella.

En el mismo sentido argumenta que "la Fiscalía incorpora como prueba una supuesta intervención telefónica entre un tal Claudio y un tal Jorge donde se habla de la internación de una persona en un hospital (Jorge Laferrara) y ellos saben que yo no soy ese Claudio".

"En otra prueba me imputan haber confeccionado un boleto de compraventa de una propiedad en una operación apócrifa, pero el documento no aparece. Y eso es así porque no existe", agregó Tavella.

"Otra evidencia falsa que usan para solicitar y mantener mi prisión preventiva es mi supuesta participación en una maniobra para lograr la impunidad de mi cliente concurriendo a la Fiscalía para averiguar sobre una prueba que podría haberme interesado en pos de la estrategia defensiva de Alvarado. Pero yo acudí como profesional, como parte de mi trabajo. Y eso la Fiscalía lo sabe, por eso miente en cada prueba", asegura el imputado.

Por último, Tavella señala que "con parte de éstas y otras evidencias claramente falsas y absurdas, la Fiscalía solicitó en dos oportunidades mi prisión preventiva. Pero no existe apariencia de responsabilidad de delito alguno, no hay peligro de fuga y no existe peligrosidad procesal para mantener mi situación porque está todo cautelado. Los fiscales parecen desconocer lo básico del Derecho como el principio de inocencia y abusan de la prisión preventiva. Por eso mi detención es injusta y arbitraria ya que no tengo ningún antecedente penal".

A su turno, Malena Tavella aseguró que sus padres "están muy mal con el hecho que viven ya que todos consideramos que la causa es injusta. Mi hermano está atravesando una situación que nunca imaginó y siempre se manejó correctamente con sus clientes". En el mismo tono aseguró que "él sabía que lo investigaban y se puso a disposición de la Justicia, pero cuando fue a preguntar a Fiscalía si ésto era así se lo negaron".