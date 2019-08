"La ex de mi hijo le pegaba", dijo la madre de la víctima

Durante toda la audiencia Marcela Ontiveros, madre de Marcos Guenchul, miró fijo a Caio S. con rencor y como preguntándose por qué ese joven bien vestido y de cabello enrulado había sido al menos cómplice de la muerte de su hijo. Ella sabe que Caio no disparó y sabe también que la ex pareja de su hijo, Priscila, pudo haberle dado a Caio la misma vida de conflictos y violencia que, a su entender, tuvo Marcos. Lo que no comprende es por qué su hijo está muerto.

Marcela se presentó como querellante junto a su otro hijo, Cristian, en una audiencia que se llevó minutos antes de la audiencia principal en el Centro de Justicia Penal. Por una cuestión técnica, la jueza Trinidad Chiabrera no aceptó el pedido ya que el defensor Daniel Terani interpuso un recurso para estudiar "que no haya objeciones al pedido". Todo indica que en los próximos días se aceptará la querella.

Al terminar la audiencia imputativa los familiares y amigos de Guenchul insultaron a Caio S. "Asesino", "te vas a pudrir en la cárcel", "¿viste adónde te llevó el amor?". "Te va a pasar lo mismo que a mi hijo, nunca vas a ver crecer a tu hijo", le dijo Marcela, la madre de Marcos, ya que Priscila está embarazada de Caio.

Premeditado

"Los fiscales trabajaron muy bien —dijo la madre de la víctima luego de la audiencia— y está claro que Caio manejaba el auto. Esto fue premeditado. Mi hijo no tenía problemas con nadie y no quería sacarle la hija a Priscila, sólo quería ver a su bebé, a Tiziana, que vivió en mi casa hasta que tuvo un año".

"No sé si Priscila participó en esto", indicó Ontiveros, para agregar: "Cuando mi hijo la dejó fue por que él no quería que Tiziana viera como ella lo hostigaba y le pegaba. Que se entienda bien esto; ella le pegaba a él. La relación empezó mal y terminó mal. Ella nunca aceptó que mi hijo la dejara".

"Para mí que a este chico (por Caio) le pasó lo mismo que a Marcos. Cuando se siga investigando él va a tener que hablar. Pienso que sí hubo una influencia concreta de Priscila, aunque realmente no lo sabemos; como tampoco sabemos quién fue el que disparó, pero Caio sí lo sabe. Sólo quiero justicia por Marcos", dijo finalmente la madre de Marcos.