La escucha que aclaró el enigma

La transcripción del diálogo. Alvarado: "Estoy yendo a buscar a S. (su hijo) a la escuela. Carmona: Qué grande el turro está en el colegio. A: Sí, escuchá. Vamos a entregar las banderas. Acá hay dos banderas que son muy famosas que se robaron a la hinchada de Ñubel y las tengo yo. Y no la quiere entregar S. viste. Vamos a dársela a la barra le digo. Papi pero son nuestras dice. C: Jajaja, qué botón es. A: Ahora la van a llevar para San Juan, la van a colgar en San Juan. C: A declarar la guerra mal. A: Mal. ¿Sabés que bandera es turro? Es la campeona de Ñul boludo, la que decía 40 mil de visitante. Las tengo yo, a esa y la de la esquina de barrio Acíndar. Metete en youtube y pone roban banderas NOB. Fijate como bajan los guachos y le descuelgan las banderas".