La despiertan y le roban joyas, armas y 100 mil pesos

Una mujer de 71 años afincada en el barrio de Fisherton sufrió un robo en su casa durante la madrugada de ayer a manos de tres asaltantes que se llevaron 100 mil pesos, joyas y tres armas de fuego después de ingresar a la propiedad mientras ella dormía y forzar las rejas de una ventana del patio.

Todo ocurrió cuando Felsinea ya estaba dormida en su vivienda de Donado al 400 y uno de los asaltantes se abalanzó sobre su cama. La mujer se despertó atemorizada y recibió órdenes de no mirar. "Los tres estaban encapuchados", describió la víctima a un canal de televisión, y dijo que a pesar del miedo alcanzó a dialogar con quien la retenía: "Por qué no hacés otra vida, sos un chico joven, buscá hacer otra cosa". La respuesta fue tajante: "Es difícil salir de ésto", le dijo el maleante. A lo que ella le replicó: "Si uno quiere puede".

Sin alarma

De acuerdo con el relato de la víctima, los ladrones entraron a su casa por el patio trasero doblando los barrotes que cubrían una ventana, "la única que no tenía sensor de alarma", y mientras las luces estaban encendidas. "Gracias a Dios me prendieron la luz, fueron decentes y me desperté cuando uno de ellos se abalanzó sobre la cama".

Luego de revisar los interiores se llevaron una carabina con mira telescópica calibre 22, un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 16, armas que están registradas a nombre de su esposo ya fallecido. También le robaron tres anillos de oro, dos cadenas del mismo material y la suma de 100 mil pesos en efectivo que tenía ahorrados.

Tras el mal momento, la mujer llamó por teléfono a su hijo y éste la acompañó durante la madrugada. En las primeras horas de ayer hicieron la denuncia ante efectivos de la subcomisaría 22ª.

"Tengo todo en casa, alarma, rejas, pero la única ventana sin sensor es casualmente la que forzaron", se lamentó la jubilada antes de sostener que "ahora voy a tener que poner alarma ahí también".

Tratando de recuperarse del mal momento, Felsinea suplicó que los ladrones "no usen las armas que se llevaron para nada" y recordó que aunque la perra que tiene ladró ante la llegada de los intrusos, "luego estuvo mucho tiempo somnolienta"