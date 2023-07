La ciclista atacada en zona oeste fue identificada y sigue en estado reservado

Testigos y vecinos del lugar denunciaron que el sistema de emergencias médicas demoró en llegar a atender a la víctima. Dijeron que la ambulancia y la policía tardaron más de una hora en llegar.

Leer más: Admiten que la ambulancia tardó más de una hora en asistir a la ciclista atacada

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Zignago, aseguró que la demora en el arribo del móvil sanitario obedeció “a una decisión irresponsable de quien conducía la ambulancia quien tomó la decisión de no asistir al lugar porque no tenía apoyo policial”. Indicó que se abrió una investigación para determinar responsabilidades. Prometió que "se va a sancionar al que no haya cuidado la vida de un rosarino o una rosarina”.