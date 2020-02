Juntos por el Cambio se reúne el miércoles para fijar "posiciones claras"

Miguel Pichetto, ex senador nacional y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), anunció ayer que la coalición opositora se reunirá el miércoles próximo para "fijar posiciones claras" en varios temas y consideró que el ex presidente Mauricio Macri "tiene un liderazgo elaborado en la sociedad", que no se puede negar, como tampoco "se puede negar el liderazgo de Cristina Kirchner en el Frente de Todos (FdT) y en el gobierno".