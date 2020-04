Juez de Vera negó una condicional por Covid-19

El juez de la ciudad de Vera, Gustavo Gon, rechazó un pedido de libertad condicional planteado por la defensa de un joven de 24 años condenado a 3 años y 8 meses de prisión como autor de una tentativa de homicidio cometido en la población de La Gallareta. La solicitud la elevó una defensora pública que fundamentó el pedido en que ya se cumplieron dos tercios de la condena impuesta a su asistido, Gustavo Altamirano, y a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo el fiscal se opuso por dos motivos. El primero es que si bien ya están cumplidos los dos tercios de la condena, los informes de conducta del interno no son positivos. Y en relación a la emergencia sanitaria, Altamirano no está incluido en los grupos de riesgo al no tener antecedentes de enfermedad y por su edad. Finalmente, aclara que en la cárcel de Santa Felicia en la que está alojado hay personal de salud y ámbito para prestaciones sanitarias, por lo que resolvió denegar la solicitud.