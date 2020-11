En principio fueron demoradas once personas, una de las cuales tenía pedido de captura activo por tenencia de estupefacientes.

casino02.jpg

En el lugar se incautaron fichas de juegos de valores varios, naipes y dos mesas de paño. También se secuestró una pistola ametralladora calibre 9 milímetros con cargador; una caja de 38 municiones intactas calibre 40, un cargador del mismo calibre con 13 municiones intactas; una carabina calibre 22 largo con mira telescópica y cargador con 8 municiones intactas; un rifle de aire comprimido con mira telescópica y dos carabinas calibre 5.5 con bípode.

casino clandestino Felipe More 3100.mp4

Como parte del mismo procedimiento se secuestró telefonía celular, documentación, 60.000 mil pesos y 270 dólares, una máquina contadora de billetes y elementos electrónicos como : notebooks, CPU, DVD, tablets, pendrives, Ipod, cámara digital de fotos y una computadora all in one.

Interviene el fiscal Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Delitos Complejos y del Crimen Organizado, quien les atribuyó a los detenidos delitos como explotación y organización de juegos de azar, infracción Ley de Estupefacientes N° 23.737 y tenencia ilegal de arma de guerra.