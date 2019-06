Irrumpen de noche en una casa y roban $ 90 mil

Una familia de zona norte fue víctima de un violento robo en la madrugada del domingo cuando al menos tres delincuentes entraron a la casa y despertaron al dueño de la vivienda apuntándolo con un arma y un cuchillo. Una vez que fue amenazado y se vio obligado a entregarles 90 mil pesos, objetos de oro y otras pertenencias, los ladrones se fueron con el botín por la puerta de la vivienda, que no habían forzaron para entrar.

El robo se produjo alrededor de las 4 de la mañana cuando los tres ladrones ingresaron a una vivienda de Reconquista y pasaje Argerich. Allí vive Sebastián M, de 44 años, quien estaba durmiendo en un cuarto que da a un patio interno de la vivienda cuando de pronto fue despertado de manera brusca por tres personas a las que no conocía y que estaban "encapuchados y con prendas oscuras", dijeron fuentes del caso.

En medio de gritos amenazantes lo apuntaron y lo zamarrearon mientras lo insultaban y le decían que iban a "matarlo" si no les entregaba el dinero que había en la casa. En principio Sebastián se resistió a decirles dónde ocultaba el dinero, pero con el correr de los minutos la situación se puso cada vez más tensa.

Según denunció la víctima, las amenazas fueron en aumento, aunque no habrían llegado a lastimarlo. Mientras uno de los delincuentes lo apretaba, dos de los ladrones se mostraron tranquilos pero con apuro por dejar la casa.

La búsqueda

Así fue que los asaltantes comenzaron a buscar objetos de valor en placares y muebles de la vivienda. Entonces, mientras lo seguían insultando, Sebastián les terminó señalando dónde estaba el dinero y así llegaron a obtener un botín de 90 mil pesos.

No obstante, en el revuelo y tras haber hurgado en muebles de toda la casa, uno de ellos encontró joyas de cierto valor. Además le robaron a Sebastián dos anillos matrimoniales y algunas otras pertenencias menores como los celulares de la familia.

Según indicaron los investigadores, la vivienda no da a la calle y para ingresar se debe transitar por un pasillo. Luego del robo los delincuentes salieron por el mismo pasillo por el que entraron. "Después no se escuchó si se fueron a pie, en moto o en algún auto y no pudimos ver para qué lado huyeron", aseguró la víctima en su declaración.

A los pesquisas les llamó la atención que ninguna de las puertas de ingreso a la vivienda hubieran sido violentadas por los asaltantes. Tras la presentación de la denuncia los efectivos de la Policía de Investigaciones relevaron la casa en busca de rastros de los maleantes en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Flagrancia.