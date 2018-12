El jefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), Maximiliano Bertolotti, reveló que en los ocho allanamientos realizados esta madrugada en Rosario y Roldán se secuestraron celulares, un arma de fuego y balas que serán peritados y analizados por los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery y Aníbal Vescovo para determinar si están vinculados a los atentados efectuados ayer contra los Tribunales Provinciales y el Centro de Justicia Penal.

"Con la intención de dilucidar los atentados que ocurrieron ayer, hoy realizamos ochos allanamientos en simultáneo en Rosario y uno en Roldán donde se secuestraron numerosos celulares, un arma de fuego, balas calibre 9 milímetros y calibre .380", detalló Bertolotti.

Consultado acerca de si esos elementos estarían relacionados con los atentados, dijo que "es tarea de la fiscalía analizar el material secuestrado y en base a eso se determinará si se producen o no detenciones".

Allanamientos por balaceras a edificios judiciales



Respecto al arma encontrada en Balcarce al 3700, Bertolotti explicó que la persona que estaba en el domicilio de la zona sur "tenía el certificado de tenencia, fue secuestrada para pericias".





"Ahora a ese arma la tienen que llevar a peritar y realizar la comparación de si fueron o no utilizadas en estos hechos", agregó en tanto dijo que no podía responder consultas sobre si coincidía o no la vestimenta.

Respecto a si el domicilio allanado está vinculado al supuesto narco investigado Esteban Alvarado ya que su nombre apareció en un cartel tras los atentados, dijo: "Creo que nadie se imputa solo".