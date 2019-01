Intentaron violarla pero como se resistió le tiraron a su hijo al río

A través de su cuenta de Facebook, una mujer denunció un intento de violación y homicidio en Río Segundo, Córdoba. Sucedió el martes, cuando volvía con su hijo por la costanera del Xanaes y en ese momento fue abordada por dos hombres con armas blancas que la arrastraron hacia el río.

En un desgarrador testimonio, Nani Müller cuenta la "horrible" situación que le tocó vivir junto a su hijo, tal como la describe ella. "Venía de vacunarlo y sobre la calle Alem me aparecieron dos tipos en moto, quienes me empezaron a amenazar, diciendo que siguiera caminando para adelante, que no gritara, que no hiciera nada que llamara la atención porque sino me iban a matar a mi hijo", comienza relatando la mujer, quien agrega que el sujeto que venía detrás suyo tenía un cuchillo o "algo con punta".

Después de obligarla a ir hasta un barranco, uno de los hombres intentó violarla de todas las formas posibles e, incluso, la ahorcó en tres oportunidades con una "especie de cable". Quiso quitarle la remera, no lo consiguió. Llegó a romperle un bretel. Se sentó sobre ella, impidiéndole mover sus brazos y piernas. Le realizó cuatro tajos en el pantalón pero tampoco pudo sacárselo. Nani resistió a todo eso. Mientras tanto, su hijo presenciaba la aterradora escena y le gritaba "mamá, mamá...".

mujer.jpg Nadia con su hijo.



Sin poder doblegarla, sin poder "dañarla a ella", tal como le dijeron los hombres a Müller, agarraron al pequeño y lo arrojaron al río.

Con las pocas fuerzas que le quedaban, luego de ser zamarreada y golpeada contra un tronco, la mujer se tiró al agua y logró rescatar al nene, que se estaba ahogando. Cuando consiguió que su hijo expulse el agua que había tragado, el niño la miró a los ojos y le dijo "mamá te amo".

Al salir del río, los sujetos habían escapado del lugar a toda prisa.





