La acción sigue con el intruso caminando por la terraza, bajando una escalera que lo llevará al patio trasero de casa e introduciéndose en un depósito de donde tomó un ventilador, una olla y par de cosas más. También se lo ve al ladrón cuando emprende la retirada y demuestra su destreza para desandar el mismo camino y saltar desde el techo a la calle.

ladron J. C. Paz 3000.mp4

Analía contó a La Capital que la seguidilla de robos que tiene tan angustiados a los vecinos tiene su epicentro en las dos manzanas conformadas por Vicetich, Punta Lara, José C. Paz y Agrelo.

“Todos los techos se comunican y son de fácil accesos. Las casas son medianamente bajas y casi todas tienen escaleras que bajan a los patios. “Todas las noches suena una alarma. Sin ir más lejos, ayer en una casa sonó dos veces”, explicó Analía. “Esto es tierra liberada. Los delincuentes andan por los techos y se meten en las casas. Nos manejamos con un grupo de WhatsApp y cuando alguien ve algo raro hace sonar su alarma como para llamar la atención. Pero los movimientos en los techos son constantes”, sostuvo Analía.

La vecina resumió: “Estamos muy cansados. No tenemos alarma comunitaria, porque no es efectiva. Sería bárbaro tener presencia policial, porque de noche no pasa ningún patrullero. Es como una zona liberada. En esta zona hay tres colegios San Ramón en distintos puntos y antes de la pandemia, nos hemos cansado de denunciar que había robos a padres y a los propios alumnos”, concluyó.