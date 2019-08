Con vigilancia. El edificio tiene custodia de 8 a 21, pero no a la noche.

Con vigilancia. El edificio tiene custodia de 8 a 21, pero no a la noche. Sebastián Suárez Meccia

Durante la madrugada del martes un grupo de delincuentes ingresó a un edificio de Corrientes y cortada Ricardone, en pleno microcentro de Rosario y escruchó al menos dos oficinas, es decir que robaron sin que haya personas en los lugares violentados. Los maleantes se movieron con calma y los investigadores tratan de determinar si se descolgaron desde el 9º piso del edificio, que fue en el único sitio en el cual se detectaron roturas en algunas ventanas. Tras acceder al edificio, los ladrones forzaron las puertas de una oficina de contadores ubicada en el primer piso; una escribanía del tercero y una financiera y una oficina de mercados a futuro que se encuentran en el 9º. En total se llevaron unos 60 mil pesos, 1.500 dólares, varias notebooks, celulares, cheques y valores. En su accionar, la gavilla destruyó varias cámaras de videovigilancia.

Corrientes 1931, un edificio de nueve pisos con dos cámaras de seguridad en el ingreso y una cámara monitoreando el hall hasta los ascensores. Luego, en cada piso, existen cámaras en los pasillos que, según se indicó, no pertenecen al edificio y son monitoreadas por agencias privadas que contratan quienes trabajan allí. La edificación tiene vidrios polarizados y para acceder se utiliza una llave de contacto o huella digital. La seguridad privada sólo esta presente entre las 8 y las 21. A los costados del edificio están emplazados un hotel de 7 pisos y una perfumería. Sólo un edificio en inmediaciones del lugar robado supera los 10 pisos y está ubicado por Corrientes, a metros de Rioja.

A ese edificio, ubicado a 150 metros de la Bolsa de Comercio, un grupo no precisado de delincuentes ingresó entre las 21 del lunes y las 8 de la mañana del martes y robaron en dos oficinas. Además, ingresaron a otras cuatro donde sólo generaron daño sin que se detectaran faltantes.

Una mañana negra

Según se pudo constatar mediante fuentes allegadas a la investigación, el martes a la mañana los empleados de las áreas robadas se fueron desayunando de lo ocurrido al ingresar a sus empleos. Así, a media mañana, al menos tres de las empresas que tienen oficinas en el lugar habían constatado roturas y faltantes. En ese plano llamó la atención la rotura en una de las ventanas del 9º piso en las que funcionan oficinas de las empresa Las Tierras Financieras SA y Tradin Sur SA. Las ventanas de ambas habían sido violentadas. De la primera de las firmas se llevaron alrededor de 10 mil pesos, cheques y valores. De la segunda, 45 mil pesos, 1.500 dólares, cheques, valores, celulares y dos notebooks.

Siguiendo con la lógica de que los ladrones se descolgaron desde el 9º piso hasta llegar al 3º, las cámaras de videovigilancia fueron destruidas. Al pasar por el tercer piso, donde funciona la escribanía Gibbons & Arce los malhechores rompieron un blindex, entraron a dos oficinas pero no sustrajeron nada. En el primer piso, donde están las oficinas de contadores del grupo Radi, los delincuentes tuvieron la misma actitud: rompieron un blindex, entraron a las dependencias pero no robaron aunque la caja de seguridad fue corrida de lugar.

"Lo que comentaron empleados que trabajan en el lugar es que los ladrones entraron tipo «hombre araña», descolgándose desde el 9º piso hacia abajo. Los ladrones no llegaron al hall de acceso y eso fue mientras los agentes de seguridad privada no estaban en el edificio", comentó una comerciante de la zona. En principio el múltiple escruche en el edificio céntrico fue tomando por la Fiscalía de Flagrancia y al cierre de esta edición se analizaba si el hecho sería analizado por la Fiscalía con Imputados No Individualizados (NN) o la Unidad de Investigación y Juicio.