El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila será indagado hoy imputado de integrar una asociación ilícita que cobraba coimas para garantizar la impunidad de narcos de la ciudad de Itatí. El magistrado, sobre quien pesa un pedido de captura pero sigue en libertad porque tiene fueros, deberá presentarse a las 9 en los tribunales de Comodoro Py ante su par porteño Sergio Torres.

Por esta causa ya declararon los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, y los abogados Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza y seguirán presos.

"Debo hacer lo que corresponde: y presentarme", dijo el martes, tras enterarse de la citación, Soto Dávila a la prensa correntina. En ese marco dijo ser "una persona íntegra" y "absolutamente inocente".

El juez de 72 años está al frente desde hace 22 de uno de los juzgados federales de primera instancia de la capital correntina, además de ser juez con competencia electoral. Ahora será indagado en la misma causa por la cual fueron detenidos dos de sus secretarios del juzgado y cuatro abogados, todos acusados de integrar una asociación ilícita junto con el magistrado.

La única detención que no se concretó fue la de Soto Dávila, para lo cual el Consejo de la Magistratura debería iniciar un jury y quitarle los fueros. El organismo ya dio el primer paso el viernes al disponer su citación bajo el reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, lo que equivale a una indagatoria.

Sapucay

Esta causa comenzó en marzo de 2017 con la "Operación Sapucay", que se investigaba el tráfico semanal de 15 toneladas de marihuana desde Paraguay a Itatí. Así se determinó que en esa ciudad correntina actuaban tres subgrupos operativos que acopiaban la droga de Paraguay, la embalaban y la distribuían hacia puntos de venta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

Entre los ya detenidos están el ex intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán, su ex vice Fabio Aquino, el ex jefe comunal de Empedrado, Juan Manuel Faraone, y su hija gendarme, Agustina.