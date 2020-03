La pareja detenida la noche del miércoles en una vivienda de Uriburu 522 bajo la sospecha de haber dado muerte a la jubilada docente María Isabel Ruglio, cuyo cuerpo desmembrado en siete partes fue hallado en el arroyo Saladillo los primeros días de febrero, fue imputada ayer por el delito de homicidio calificado por codicia en carácter de coautores. En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el juez Florentino Malaponte les dictó la prisión preventiva por el plazo de ley (dos años) tal como lo pidió el fiscal Adrián Spelta, quien lleva adelante la investigación.

La medida recayó en Josefa “Pepa” R.C., una ciudadana española de 57 años oriunda de Sevilla; y de su pareja, Marcelo Alberto “Bebu” F., de 53, quienes vivían desde hace poco menos de un año en una casa ubicada en los fondos de la propiedad de Ruglio, de 73 años y de cuyo paradero nada se supo después de la noche del 6 de febrero último.

Ambos acusados habían llegado a habitar esa propiedad por invitación de la misma víctima, quien conocía a “Pepa” porque ésta había trabajado un largo tiempo en un quiosco vecino a su casa. Y se instalaron allí con la promesa de cuidar a Ruglio, quien había sido operada de la columna, y de comprarle la casa del fondo “después de vender un departamento que tenían en el barrio de la Carne y cobrar una indemnización”, según refirió el fiscal en diálogo con la prensa. Sin embargo, como esa propuesta nunca se concretó “quizás porque la oferta fue ficticia o porque Ruglio desistió de vender, los imputados planificaron el crimen ante la posibilidad de ser expulsados del lugar”.

Pruebas objetivas

La imputación fiscal se basó en “elementos objetivos recabados al inspeccionar la casa donde vivía Ruglio ya que las pruebas realizadas con Luminol dieron positivas de fluídos humanos en una pileta abandonada que hay en el patio de la propiedad y en el desagüe de la misma”, dijo Spelta. Y agregó que “además, los mismos perros que trabajaron en el hallazgo de las siete partes en que fue desmembrado el cuerpo de la víctima y que aparecieron a la vera del arroyo Saladillo entre el 10 y el 12 de febrero, fueron llevados a olfatear la casa y señalaron la pileta y el desagüe donde encontramos los fluídos y se levantaron muestas que ahora deberán ser cotejadas genéticamente con la víctima”.

A la hora de saber cómo trasladaron los restos de Ruglio hasta el lugar donde fueron hallados, el fiscal dijo que aún no está determinado, porque el carrito que se halló en la casa de la mujer asesinada dio negativo a las pruebas de Luminol y es diferente al que los vecinos describieron como el usado por los imputados para traer del mercado las verduras que vendían en el comercio que instalaron en un garaje de la propiedad.

Spelta también volvió a remarcar que “el resultado de la autopsia no arrojó el motivo de muerte de Ruglio pero sí que los cortes para desmembrar el cadáver fueron postmortem”. Y resaltó que “la imputación que se efectuó es la coautoría del homicidio sin que se pueda establecerse aún el rol que cada integrante de la pareja haya desempeñado, aunque está claro que hubo una planificación previa y que el objetivo perseguido era quedarse con la casa de Ruglio”.

Descargo contradictorio

En la audiencia la mujer acusada hizo uso de su derecho a hablar y según el fiscal “entró en numerosas contradicciones”. Al respecto explicó que “Ruglio desapareció el 6 de febrero y ella dice que el 15 quiso hacer la denuncia por averiguación de paradero pero que en la comisaría no se la tomaron porque no era pariente directo, lo que no es así porque cualquier persona puede presentar ese tipo de denuncias más allá de ser familiar o no. Además, sostuvo que esperó hasta el 15 para porque Ruglio se había ido y dejado una nota diciendo que ese día iba a hablarles. Pero no aguantó a que termine el día y fue a la comisaría a las 16. Como no le habrían tomado la denuncia volvió el 21, fecha que coincide con la inquietud de los vecinos que empezaron a preguntar por la víctima y con los llamados telefónicos que una familiar de Ruglio que reside en Santa Fe hacía a un teléfono fijo de la casa y nunca era atendida por la jubilada sino por los imputados que se habían apoderado de la casa.”

Lo cierto es que las dudas de los vecinos y un llamado de esa familiar a la Fiscalía fue lo que permitió identificar el cadáver mutilado que yacía en el Instituto Médico Legal desde el 10 de febrero y corroborar con las huellas dactilares quién era la mujer que permanceció 24 días como NN.