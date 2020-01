Imputaron al hombre que mató a su pareja de un tiro

Poco más de 24 horas después de haber matado a su pareja con un tiro en la cabeza, Juan Antonio B., de 56 años, fue imputado ayer por homicidio calificado por el vínculo en carácter de autor agravado por la tenencia de un arma de fuego y le dictaron la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años. El trámite se desarrolló la mañana de ayer en el Centro de Justicia Penal y la acusación estuvo a cargo de la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Georgina Pairola, quien no encontró hasta el momento elementos de prueba que la lleven a encuadrar el caso como un femicidio. En tanto, la medida cautelar fue decidida por la jueza de primera instancia María Isabel Más Varela.

Juan Antonio B. vivía junto a Marisa Alejandra Molina, quien iba a cumplir 44 el próximo mes de abril, en el humilde barrio Los Tigres de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, a pocas cuadras del río y del complejo industrial de Unilever. Ambos trabajaban, ella en casas de familias, y tenían tres hijos mayores de edad y al menos cuatro nietos. Dos de esos hijos viven en casas contiguas a la vivienda de sus padres, donde a las 3.30 del viernes se desató el drama familiar.

Dormida

Todo pasó mientras Marisa dormía y por motivos que aún no se han establecido con claridad, Juan se apoderó de un viejo y oxidado revólver calibre 38 con el que le disparó un balazo en la cabeza. Tras ello volvió a gatillar pero el mal estado del arma hizo que el tambor estalle y le provoque heridas en una mano. Los investigadores que llegaron al lugar poco más tarde, alertados por un llamado al 911, estiman que el hombre intentó quitarse la vida luego de asesinar a su concubina. Y como el arma no funcionó, se aferró a un cuchillo y se provocó lesiones a la altura de la tetilla izquierda. En ese estado lo encontró uno de sus hijos. "Maté a tu mamá", confiaron los investigadores que Juan le dijo al muchacho.

Por ese motivo Juan debió ser internado para ser atendido de las lesiones autoprovocadas, aunque ayer ya estaba presto y en condiciones de ser sometido a la audiencia imputativa a la cual llegó y de la cual se fue esposado y bajo custodia para cumplir la pena de prisión preventiva.

"La escena del crimen expone una alta posibilidad de que la víctima estuviera dormida, completamente indefensa, al momento de ser asesinada con un balazo en la cabeza. El cuerpo estaba en una posición como si hubiera estado durmiendo de costado, con las manos debajo de la mejilla", explicó un vocero de la pesquisa.

Y en ese marco se sostiene una de las hipótesis sobre la que trabaja la fiscal Pairola. No obstante, hasta que no tenga el resultado definitivo de la autopsia que se realizó en el Instituto Médico Legal, la representante del Ministerio Público de la Acusación sólo podrá avanzar en recabar testimonios dentro del círculo íntimo de la familia de Marisa y su esposo.

Al respecto, cuando el cronista de LaCapital estuvo en la casa de Paraguay al 500 bis de Villa Gobernador Gálvez donde se desató el drama, los hijos de la pareja manifestaron no conocer antecedentes que hagan pensar en que el crimen fue el desenlace de una relación en la cual la violencia de género estuviera presente. "No queremos hablar, estamos destruidos. No queremos fotos, no queremos nada", dijeron con respeto los familiares de la mujer.