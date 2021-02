Imputan a dos hombres por un homicidio en Pueblo Andino

>>Leer más: Tras doce años sin homicidio, un crimen mafioso sacudió a Pueblo Andino

Según describió el fiscal Ortigoza los imputados fueron quienes horas antes del crimen constataron que la víctima estuviera en su domicilio para unas horas después volver con el sicario que se bajó de una camioneta y asesinó a tiros a Ferreyra. Ortigoza dijo que tanto Nicolás L. como Maximiliano S. "colaboraron para causar la muerte de Juan Mario Ferreyra". Primero fueron a la vivienda alrededor de las 14 y luego volvieron cerca de las 21. En las dos ocasiones ellos iban a bordo de un Volkswagen Gol y en la segunda oportunidad llegó al lugar otro vehículo del cual descendió la persona, aún no identificada, que disparó 6 veces contra Ferreyra.

Ortigoza pidió la imputación por homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de coautores y la jueza de primera instancia Griselda Strólogo ordenó la detención de los dos imputados por el plazo de ley.

Conmoción

Pueblo Andino está ubicado a unos 50 kilómetros al norte de Rosario y si bien en el último censo se registraron poco más de 2.200 habitantes actualmente se estima que hay una población cercana a los 5 mil. El impacto por el asesinato de Ferreyra creció tan rápido no solo por la violencia con la cual fue ejecutado sino porque hacía doce años que en el pueblo no ocurría un homicidio.

Los habitantes del pueblo pasaron de enterarse de los hechos violentos que suceden en ciudades como Rosario o la capital provincial a vivir en carne propia el estupor por un crimen cercano. Sobre todo por las características del hecho que a grandes rasgos responde al típico asesinato por encargo vinculado a la narcocriminalidad.

Según publicó este diario en la crónica que describió el asesinato de Ferreyra, los vecinos saben que en el pueblo "hay drogas desde hace diez o doce años" y sitúan a Pueblo Andino como una sede más de "un corredor de venta de drogas que comienza en San Lorenzo, Puerto San Martín y llega hasta Serodino". El pueblo pudo acostumbrarse a esas nuevas dinámicas pero este asesinato, ocurrido a dos cuadras de la plaza central, generó la sorpresa de lo inédito e inesperado.

Preludio

El martes cerca de las 14 Ferreyra estaba sentado sobre los yuyos del frente de su casa cuando se estacionó frente a él un Gol color gris del cual bajaron los dos hombres que fueron imputados ayer. "Vos nos robaste", dijo uno de ellos en medio de una discusión según alcanzaron a escucharon los vecinos. Aunque después del cruce verbal las dos personas se fueron.

Para Ferreyra, al parecer, todo había quedado ahí o bien no pudo advertir el peligro que podía implicar una acusación de ese tipo. Cerca de las 21 el hombre seguía en el frente de su casa cuando el Gol volvió a aparecer pero esta vez junto a un Ford Ecosport. Fue entonces que de este vehículo bajó un hombre, que no fue identificado pero según los investigadores no sería habitante del pueblo, y en cuestión de segundos consumó el ataque delante de los sobrinos de Ferreyra.