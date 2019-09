Imputados por encubrir el robo de 26 celulares

El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó la prisión preventiva por 30 días y por encubrimiento a los cuatro detenidos el domingo a la madrugada en el peaje de Carcarañá de la autopista Rosario-Córdoba bajo la sospecha de haber adquirido 26 celulares robados en un show del grupo Divididos realizado en el salón Metropolitano el sábado pasado.

José Ignacio C., de 23 años, se percató de que le faltaba su celular durante el show y decidió rastrearlo por medio de la geolocalización del GPS, lo que le permitió llegar hasta una estación de servicios en la autopista a Córdoba y logró que finalmente fueran capturados los sospechosos. En poder de los imputados se secuestraron 26 teléfonos y 6 mil pesos.

Los cuatro son oriundos de la ciudad de Córdoba y fueron identificados como Melani Trinidad G.,de 20 años; Soledad Silvina S., de 37; José Alberto P., de 33; y Juan Pablo L., de 23 años. El fiscal de Flagrancia Lucas Altare, que lleva la causa, determinó que las dos mujeres contaban con antecedentes por hurto ya que fueron capturadas en Rosario con dos celulares y dinero a mediados de julio. Ese robo se había cometido en el recital del grupo Malón, en la Sala de las Artes, en julio pasado.

Durante la audiencia el fiscal atribuyó a los detenidos "el haber adquirido y/o recibido de parte de personas no identificadas, conociendo la procedencia delictiva, un celular marca Huaweii, otro Samsung G7, un Samsung A6 Plus, un Xiaoml MA2 y otro marca Oneplus, todo ello en razón de un hecho anterior en el que no participaron, y que fuera cometido en el salón Metropolitano durante el recital de la banda musical Divididos" la noche del último día de agosto, cuando "un grupo de personas no identificadas al momento sustrajeron celulares al público presente".

Lo que se presume es que la banda compraba los aparatos a un precio menor para luego venderlos en Córdoba o bien participaron del robo aunque su estrategia es no admitirlo y con eso apelan a bajar la calificación legal a la figura de encubrimiento. Por estos hechos la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por riesgo de fuga y sostuvo que "es claro que es una banda que delinque en Rosario y luego escapa hacia Córdoba".

Por su parte, la defensora pública María Soledad Carroza expresó que fue "un hecho de encubrimiento y no cinco, como sostiene la Fiscalía" y ya que los imputados tienen casa propia en Córdoba y pueden aportar una fianza de 5 mil pesos pidió la libertad. El planteó fue desestimado por el juez Pérez de Urrechu, que finalmente determinó la prisión preventiva por 30 días.

El sábado a la noche efectivos de la Policía Vial recibieron un llamado del tío de Juan Ignacio C., de 23 años, quien dijo que estaba en su auto junto a sus sobrinos por que le habían robado el celular a uno de ellos durante el concierto de Divididos. El GPS del teléfono les arrojó que el mismo estaba en una estación de servicios en la autopista Rosario-Córdoba y la ruta A-012, adonde llegaron siguiendo las coordenadas. Así la policía entró en escena y la madrugada del domingo detuvo a los sospechosos que se desplazaban en un Ford Focus con destino a Córdoba. En el auto secuestraron 26 celulares y unos 6 mil pesos.

Posteriormente desde Fiscalía pidieron que las personas que sufrieron el robo de su celular o creen haberlo perdido durante el recital deberán dirigirse a la Comisaría 10ª (Darregueira al 1100) para constatar que sea de su propiedad. En este sentido del domingo a hoy ya se identificaron seis equipos.