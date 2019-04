Imputado por privar de la libertad a su ex, abusar de ella y quemarle la casa

Alexis Gerardo P. tiene 30 años y fue detenido la noche del martes después de un violento raíd que tuvo como víctima a su ex pareja, a quien no sólo mantuvo cautiva durante un par de días bajo amenazas de muerte y quemarle la vivienda, lo que finalmente concretó, sino también de la que abusó sexualmente. La tarde del jueves el hombre fue acusado por el fiscal Matías Ocariz, de la Unidad de Investigación y Juicio, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, incendio y estafa.

De acuerdo a lo relatado por el fiscal en la audiencia, y según las evidencias de la investigación, Alexis P. mantuvo encerrada a Fabiana P., de 33 años, entre el viernes 5 de abril y el lunes 8 al mediodía en una humilde casa de Pasco al 100 bis, donde "le prohibió hacer uso del celular, le propinó numerosos golpes en la cara con la palma de su mano y bajo amenazas de muerte abusó sexualmente de ella".

Asimismo, de acuerdo al fiscal, a las 21 del lunes pasado el hombre fue a la casa donde mantenía encerrada a Fabiana y la obligó a subir a su auto (un Volkswagen Polo) en el que la trasladó hasta la zona del Monumento Nacional a la Bandera. Allí, "estando en marcha el auto la empujó fuera del mismo haciendo que caiga al piso". Ante ello la mujer salió corriendo pero el acusado la persiguió y la alcanzó a las pocas cuadras "momento en el que comenzó a golpearla con los puños provocándole múltiples hematomas en el cuero cabelludo hasta que llegó personal de la policía motorizada" y detuvo la agresión.

Promesa cumplida

La madrugada del martes, el hombre regresó una vez más a la vivienda de Pasco al 100 bis cuando su ex pareja no estaba. La mujer había huido llevándose varias pertenencias y él "roció con nafta la casa y le prendió fuego provocando así un incendio que afectó la vivienda" y una casa vecina cuyo frente da sobre Esmeralda al 1900.

Finalmente, y cuando los bomberos trabajaban para apagar el fuego, Alexis Gerardo P. llegó a una estación de servicios de bulevar Seguí y Ayacucho donde "le solicitó al empleado de la misma que le cargase 200 pesos de combustible a su auto, aunque una vez realizado eso se retiró rápidamente del lugar sin abonar la carga".

Horas después el acusado fue apresado en el cruce de Abanderado Grandoli y bulevar Seguí y el jueves a la tarde trasladado al Centro de Justicia Penal donde contó con la asistencia de la abogada Patricia Guzmán y fue acusado por el fiscal Ocariz. Allí, el juez de primera instancia Gonzalo Lopez Quintana le dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años).

Según lo que pudo reconstruir el mismo martes LaCapital en el barrio donde residía la ex pareja del imputado, no sólo Fabiana perdió gran parte de sus bienes sino una vecina ajena al conflicto de pareja trabaja lavando prendas de vestir en su casa y en el incendio perdió "tres lavarropas, dos secarropas, televisores, muebles y todo lo que tenía", dijo la mujer.

Además, algunos vecinos relataron que una vez que la ex pareja abandonó a Fabiana en su casa, previo a prenderle fuego, ella "comenzó a sacar de la casa un televisor, electrodomésticos y algo de ropa, cerró la casa y se fue pero no avisó a nadie que estaba amenazada, si no por ahí nos quedábamos despiertos y lo parábamos".

Alexis P. cometió un raíd violento que tuvo como víctima a su ex pareja entre el viernes 5 y el lunes 8 de este mes