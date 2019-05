Importante despliegue de gendarmes por el robo a una veterinaria

Un robo a punta de navaja cometido por un ladrón que hirió a una joven en un brazo en una clínica veterinaria de Rueda al 900 en las primeras horas de la tarde de ayer desató un gran despliegue de efectivos del Destacamento Móvil II de Gendarmería Nacional, situado en la manzana de enfrente, que alteró la calma habitual en los confines de barrio Tablada, informaron anoche la médica veterinaria y un vecino a La Capital.

"Fue a la una y media, cuando se iba la chica de la limpieza que estaba trabajando en la parte de atrás y yo me llevé a la pitbull afuera y quedó la puerta sin llave. Entonces se metió un tipo encapuchado con una navaja y la cortó en un brazo. Cuando entro, la chica viene a la clínica, cierra la puerta del fondo y me dice: «Hay un tipo que me cortó». Entonces manoteé las dos perras, salimos a la calle y justo pasaba una chata de Gendarmería", narró anoche la odisea la veterinaria Mariángeles, todavía conmocionada, a este diario.

"Los gendarmes bajaron enseguida, pidieron refuerzos y no sé de dónde salieron tantos, que empezaron a buscarlo por las terrazas de toda la manzana, la verdad que se portaron muy bien, pero no los encontraron", abundó la veterinaria.

La damnificada reveló que sufrió el robo de una pequeña suma de dinero: "La chica que hace la limpieza está bien, pero tiene que hacerse los análisis porque andá a saber por dónde anduvo esa navaja. El problema es que debe ser alguien que estuvo mirando por dónde podía robar y se escapó por la terrazas, que en esta zona están todas pegadas".

Por su parte, Marcelo, un vecino de las cocheras y lavadero de Maipú y Rueda, contó a este diario que "el tipo entró a robar por la parte de atrás de la veterinaria, forcejeó con una chica y dos gendarmes entraron a buscarlo por los techos. En dos minutos los uniformados rodearon la manzana y empezaron a buscarlo terraza por terraza, pero se les escapó, a lo mejor por el baldío de la esquina (de avenida San Martín y Rueda)", concluyó.