Identificaron a un joven asesinado en un pasillo

Un joven encontrado muerto el lunes por causas violentas en una casa del pasillo de Garibaldi al 200, pleno barrio Tablada, fue identificado como Maximiliano José Acevedo. Su edad aún no se pudo determinar pero según fuentes oficiales "tendría entre 20 y 25 años". El muchacho fue hallado a raíz de la denuncia de vecinos que escucharon un sinnúmero de detonaciones. Los disparos provenían de una vivienda de pasillo ubicada en esa calle, la casa estaba aparentemente ocupada y algunos vecinos marcaron el lugar como un búnker,quiosco de venta de drogas. El cuerpo tenía a la vista tres heridas de arma de fuego. El fiscal de homicidios dolosos, Ademar Bianchini, tomó la caso y ordenó pericias dactilares para finalmente identificarlo.

Al llegar la policía al lugar, alertados por un llamado al 911, ingresaron a la vivienda donde en una de las paredes había una pintada que decía "Geova". En el interior de la casa, entre vainas servidas, estaba tirado sobre el piso el cuerpo de un muchacho que vestía remera negra y jeans tipo bermudas. los efectivos comprobaron que desde el exterior de la vivienda podrían haberse efectuado los disparos. Una casa lindera posee una puerta de ingreso de rejas hacia la vivienda donde se encontró a la víctima.

Algunos vecinos relataron que no era la primera vez que se escuchaban disparos desde hacia la casa puesta bajo la lupa. Las más recientes habían ocurrido la noche del domingo. Otros dijeron que también había sido baleado el auto de un vecino.

Este homicidio fue el primero registrado en pocos días en la zona de Tablada, el otro fue el de Matías Nuñez, sucedido el miércoles por la madrugada en Esmeralda al 4000, a cinco cuadras de distancia del primero.

Los integrantes de la policía científica secuestraron cuatro vainas de 9 milímetros, una bala de plomo y una esquirla de plomo. No se encontró ningún arma ni en posesión de la víctima ni en las inmediaciones del lugar. El cuerpo presentaba tres orificios de arma en el tórax y una herida sangrante en la arteria femoral.

Durante la investigación del homicidio los pesquisas no dieron con el prontuario de la víctima, por lo que no se descarta que o bien no tenía antecedentes o no era oriundo de Rosario, lo cual está en medidas de verificación por parte de la fiscalía.