Iba a caballo por la zona sur y lo mataron a tiros

Un hombre al que nadie conocía fue asesinado a tiros la noche del domingo mientras iba a caballo por el extremo sur de la ciudad. Doce horas después familiares lo reconocieron en el Instituto Médico Legal como Tomás Saúl Aguirre, de 22 años. Un testigo vio en Circunvalación y Uriburu una moto que perseguía a un jinete desde la que dispararon varias veces con un arma corta. El jinete cayó y el caballo, asustado por los estampidos, corrió hacia el este.

Hasta anoche no se sabía nada más sobre el asesinato 56 en lo que va de 2019. La investigación del caso está en manos del fiscal de Homicidios Luis Schiappapietra.

El crimen ocurrió cerca de las 21.50 del domingo en el tramo de la colectora de circunvalación Juan Pablo II entre Cisneros y Uriburu, una zona semirrural. Cuando se oyeron los disparos el jinete cabalgaba por Juan Pablo II.

Algunos vecinos y personas que trabajan como serenos se acercaron al herido y encontraron a un hombre de entre 20 y 30 años. Cuando llegaron la policía y el médico legista del Sies constataron que tenía cuatro balazos entre tórax y abdomen.

Según pudo saberse ayer Aguirre vivía en un paraje semirrural sobre la ruta 18, en jurisdicción de Piñero.

Baja velocidad

En cuanto al homicidio, fuentes policiales aseguraron que un testigo relató que pasadas las 21.30 del domingo vio a dos hombres, también jóvenes, que circulaban en una moto a baja velocidad hasta que en un momento dispararon hacia el jinete para luego escapar hacia el norte.

Según la información preliminar la moto era de baja cilindrada tipo 110 centímetros cúbicos.

La zona donde asesinaron a Aguirre es casi rural y se encuentra cerca de un obrador ubicado en inmediaciones de un pequeño asentamiento.

Por la noche es muy difícil ver más allá de dos metros. En ese caserío una vecina dijo que no conocía al muchacho pero sí se animó a aventurar una hipótesis sobre su muerte.

"Hace como dos o tres meses que hay una bandita te roba así, a caballo. A un pibe trabajador que vive por Cisneros le robaron hace un mes de esa manera, y casi lo dejan desnudo. El chico me contó que pensó que lo iban a matar porque una vez que le robaron lo dejaron ir pero de espaldas. (Los asaltantes) no lo dejaron que los mirara y dispararon un par de tiros al aire. Le robaron el celular y unos pocos billetes", relató la mujer.

Robos a caballo

"No se puede vivir así. Si vas para el lado de la vía dicen que te roban de todo y acá en la zona somos pocos y nos conocemos. Así que los que roban no son de acá", señaló otra vecina, para agregar: "Esto habrá empezado hace uno o dos meses y esta es una bandita que dicen que es del otro lado de circunvalación. De este chico Aguirre no me suena el nombre", aseguró.

Los robos a caballo recuerdan un hecho ocurrido en noviembre del año pasado cuando los ocupantes de dos vehículos que se trasladaban de Funes a Rosario por la autopista a Córdoba fueron abordados por ladrones que habían puesto en la ruta grandes piedras para obligar a los autos a detenerse.

Según los relatos de las víctimas al detenerse fueron abordados por al menos seis asaltantes de los cuales dos iban montados a caballo. Una de las víctimas contó entonces que cuando lograron eludir el robo los que iban a caballo los siguieron por la banquina y les disparaban, en una escena que parecía extraída de una película del lejano oeste.