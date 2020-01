Una masiva movilización realizada la noche del jueves en las calles de la ciudad de Rafaela en la que se reclamó justicia por la muerte de un joven ocurrida el último día de 2019, cuando la víctima perseguía en su moto a dos ladrones, y en la cual se demandaron mayores medidas de seguridad para la denominada Perla del Oeste santafesino, terminó con un escrache frente a la casa del gobernador Omar Perotti, episodio que derivó en un vendaval de acusaciones políticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición provincial. El caso, que se inició como un hecho policial, con el correr de las horas parece haberse transformado en el primer capítulo de una disputa que amenaza con llegar a los estrados judiciales.

En ese sentido, mientras el mismo gobernador provincial remarcó que "hay hartazgo en la sociedad frente a años de falta de presencia en seguridad"; su ministro de seguridad, Marcelo Saín, aseguró que "la gente se movilizó de manera legítima" y deslizó sospechas sobre las motivaciones políticas partidarias de "unos pocos concurrentes de la marcha que provocaron incidentes", entre ellos el escrache a la casa del primer mandatario santafesino, lo que atribuyó a "militantes socialistas".

La respuesta no se hizo esperar y el flamante diputado nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, el socialista Enrique Estévez, manifestó que las acusaciones de Saín son "falaces, una falta de respeto para la gente que se movilizó y una irresponsabilidad total ya que nuestro partido no promueve agresiones, no es nuestro estilo y nuestra trayectoria así lo confirma". En ese marco agregó que pedirán al ministro de Seguridad santafesino que "se rectifique" o en caso contrario "se iniciarán las acciones legales que correspondan".

Lo llamativo del enfrentamiento verbal entre los distintos sectores políticos santafesinos es que Saín no es ajeno a la gestión de seguridad que se implementó en la provincia hasta el pasado 10 de diciembre ya que, previo a ser ministro de Perotti, el funcionario fue director del Organismo de Inteligencia del gobierno de Miguel Lifschitz, es decir el número dos de Maximiliano Pullaro al frente de la seguriad santafesina, cargo al que llegó por concurso. Por eso, hay muchos analistas que ven detrás de este cruce de acusaciones algunavendetta política que lejos está de calmar el ánimo de la gente.

La marcha

En lo que fue considerada como la mayor demostración callejera en contra de la inseguridad en Rafaela, la que según el diario La Opinión de esa ciudad reunió a unas 5 mil personas, los habitantes de la cabecera del departamento Las Colonias salieron a pedir justicia por la muerte de Gonzalo Glaría, el joven de 26 años que la mañana del 31 de diciembre vio un robo y salió a perseguir a los asaltantes pero en un accidente se estrelló con su rodado y perdió la vida (ver página 34).

La marcha partió de la Municipalidad rafaelina, siguió hasta el edificio de los Tribunales, luego a la Jefatura de la Unidad Regional V y desde allí un grupo se dirigió a la sede de la Fiscalía Regional. Más allá de los cánticos y los aplausos que acompañaron la caminata iluminada por velas, el clima era de una indignación profunda y un grupo de jóvenes se mostró furioso al llegar a cada uno de los edificios públicos mencionados. Por eso, más allá de las demostraciones de dolor, tanto frente a la Jefatura como en la puerta de la Fiscalía la cosa pareció salirse de control y se quemaron cubiertas, se insultó a los investigadores policiales y del Ministerio Público de la Acusación y se arrojaron piedras contra las pertas y ventanas destrozando gran parte de las aberturas.

En ese marco, un grupo menor que se desprendió de la masiva movilización llegó hasta la casa del gobernador Omar Perotti, frente a la cual arrojaron huevos y piedrazos.

La denuncia

Tras conocerse lo ocurrido, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, aseguró que "la movilización por parte de los rafaelinos muestra un hartazgo de la sociedad. La gente se movilizó de manera legítima". Y además deslizó sospechas sobre "motivaciones políticas partidarias en torno a los pocos incidentes ocurridos en la marcha", entre ellos el escrache a la casa del gobernador Omar Perotti, el cual atribuyó a "militantes socialistas".

"La movilización fue significativa y es un hecho razonable porque muestra un hartazgo de la sociedad rafaelina por una situación que hace mucho tiempo que se viene dando", afirmó Saín. "Nosotros compartimos el reclamo de la gente, el reclamo de justicia es absolutamente legítimo, es un claro pedido de ayuda", amplió el ministro.

"Lo que se tiene que hacer es lo que no se ha hecho hasta ahora", dijo Saín como si no hubiese sido parte del gabinete de Seguridad hasta el 10 de diciembre. "Estamos preparando el terreno porque además hay que incorporar tecnología y capacidades que hoy la policía no tiene", manifestó.

Y aclaró que "el pedido de justicia está vinculado a un acontecimiento en particular que hoy está solucionado. Quizás hubo alguna demora en la Fiscalía Regional. Porque si se tiene a una persona detenida y el pedido de captura de otra (lo dijo antes de que éste se entregara); se tiene que comunicar y más en un contexto de presión social que a través de las redes se venía reclamando. Se pedía justicia y la justicia se estaba asegurando", agregó el ministro de Seguridad.

Sobre el escrache a la casa del gobernador, Saín dijo que "(el ex gobernador) Miguel Lifschitz y (el ex ministro de Gobierno y ex diputado provincial) Rubén Galassi deberán responder qué hacían ahí sus militantes. Hubo una participación sin lugar a dudas de militantes socialistas. Ahí todo el mundo es conocido".

La respuesta

Tras las declaraciones del ministro de Seguridad, varios referentes del Frente Progresista Cívico y Social salieron a rechazar sus dichos. Uno de ellos fue el diputado nacional y presidente del Partido Socialista de Santa Fe, Enrique Estévez. “La inseguridad es un tema muy delicado que debemos abordar entre todos los partidos políticos y todos los poderes del Estado, sin bravuconadas ni mentiras”, retrucó.

“Las declaraciones del ministro Saín nos sorprenden ingratamente, no creemos que tengan el tono ni la responsabilidad que deba tener ningún funcionario, pero menos aún un funcionario que está al frente de la seguridad en la provincia, que es un tema complejo y que requiere de mesura y seriedad al abordarlo”, enfatizó Estévez.

“La inseguridad y la muerte no son temas para hacer política”, agregó el legislador. Y dijo que “frente a sucesos como los ocurridos en Rafaela creemos que lo primero que hay que hacer es solidarizarse con los familiares y amigos de la víctima y repudiar los hechos de violencia. Es una falta de respeto a la gente que se movilizó y una irresponsabilidad total que el ministro Saín acuse falazmente a nuestro partido de promover agresiones. No es nuestro estilo y nuestra trayectoria así lo confirma”.

“Nosotros repudiamos las acciones violentas que se hicieron contra la casa del gobernador Omar Perotti, siempre hemos repudiado todo tipo de acción agresiva o violenta y creemos que en este caso hay que hacerlo en forma unánime y enérgica”, señaló el máximo responsable del socialismo santafesino a La Ocho.

También recordó que Saín fue asesor del Ministerio de Seguridad durante las gestiones del Frente Progresista, Cívico y Social al frente de la gobernación de Santa Fe. “Nos conoce muy bien y sabe perfectamente que nuestros valores son los de la convivencia democrática, y que somos incapaces de pensar una acción semejante”, enfatizó Estévez. Y agregó que “si sus dichos responden a una estrategia política y comunicacional, creemos que hay un límite que es la mentira. La campaña terminó y hay que ponerse a trabajar porque la gravedad de los temas requiere menos palabras y más acción”.

Finalmente, Estévez expresó su solidaridad con los familiares y amigos del joven asesinado. “Esperamos que la Justicia pueda actuar con la mayor celeridad posible, porque eso es importante para esclarecer este hecho tan doloroso”, señaló.

Inestabilidad emocional

Por su parte, el diputado provincial del Partido Socialista Rubén Galassi dijo que los dichos de Saín “son incomprensibles” y se preguntó si el ministro de Seguridad “tiene estabilidad emocional” para ocupar el cargo.

“Primero quiero lamentar lo que pasó en Rafaela. Gonzalo Glaría perdió la vida cuando perseguía con su moto a ladrones. Segundo, lamentar que una manifestación ciudadana tan numerosa termine con hechos de violencia. Y en tercer lugar, las declaraciones de Marcelo Saín son incomprensibles”, dijo el legislador socialista.

“Uno lee lo que dice (Saín) y se pregunta si tiene la estabilidad emocional que el cargo de ministro de Seguridad necesita. Espero que se serene, se haga cargo de la responsabilidad, ahora es él el responsable del área y por eso debe tratar de dar respuestas”, agregó Galassi.

En ese marco su compañero de bancada, Joaquín Blanco, adelantó que convocarán al ministro de Perotti a dar respuestas a la Cámara de Diputados.