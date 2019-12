Hallaron un cadáver en el relleno sanitario municipal

El cuerpo de un hombre que hasta anoche no había sido identificado fue encontrado la noche del viernes en el relleno sanitario municipal que se ubica en avenida Las Palmeras entre Uriburu y Presidente Perón, en el extremo oeste de la ciudad. El hallazgo es el tercero del mismo tipo que se produce en este año ya que algo similar ocurrió en los meses de abril y mayo pasado, y sólo uno de los cuerpos pudo ser identificado.

El cadáver encontrado el viernes a la tarde por personas que trabajaban en el basural del barrio Bella Vista pertenecería a un hombre y se encontraba en avanzado estado de descomposición, dijeron voceros policiales.

La identidad del mismo no pudo ser precisada hasta el momento y se determinó mediante los primeros exámenes que presenta una data de fallecimiento de entre 48 y 72 horas previas al hallazgo, precisaron desde la Fiscalía Regional para agregar que el cuerpo tiene "lesiones coincidentes al mecanismo de compactación de basura", por lo que no sería extraño que haya sido levantado por algún camión en su habitual recorrido por los contenedores callejeros. En ese sentido, el médico forense indicó que no había encontrado otro tipo de lesiones.

Tercer caso

Como es de rigor en estos casos, el fiscal de Homicidios Dolosos Adrián Spelta ordenó que el cuerpo fuera remitido al Instituto Médico Legal para que se realice un exhaustivo análisis del mismo y, de ser posible, su identificación mediante las pericias dactilares además de corroborar la data exacta del fallecimiento.

En el mismo sitio aparecieron durante este año otros dos cuerpos. Uno fue encontrado durante la madrugada del 9 de mayo por personal del relleno. La identidad de esa persona aún no trascendió. En tanto, la mañana del pasado 8 de abril un camionero del servicio de recolección de residuos halló los restos de Cristian Daniel Ríos, de 37 años, quien presentaba un golpe en su cabeza por lo que se presume que fue asesinado y arrojado allí. Este caso está en manos de la fiscal Marisol Fabbro.

entre la basura. Allí apareció el cadáver compactado de un hombre.