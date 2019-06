Una mujer mayor fue encontrada muerta en la zona oeste, con varios golpes en la cabeza que presumiblemente habrían sido realizados con un adoquín, que fue hallado en el lugar.

El hecho ocurrió esta tarde en la zona de Cullen al 1300. Alertado por los vecinos, personal policial rompió un vidrio del domicilio e ingresó a la casa. En la cocina encontraron tendido en el piso el cuerpo sin vida de una mujer mayor, que estaba tapada con una campera y en medio de un charco de sangre.

La víctima fue identificada como Graciela A., de 80 años, quien no tendría familia, de acuerdo al relato de los vecinos.

Posteriormente, un móvil del Sies dio cuenta del fallecimiento, al tiempo que constataron que la mujer presentaba un golpe en el lateral derecho del cráneo. También encontraron un adoquín en la pileta de lavadero, que tenía manchas de sangre.

Peritos constataron que el cuerpo presentaba tres golpes en el cráneo y varios hematomas en el cuerpo.

Posteriormente, el personal de la División homicidios de la PDI notó que la puerta trasera estaba abierta y no estaba el juego de llaves. También que no había nada revuelto aunque sí desorden por la forma en que vivía la víctima. También hallaron dinero y a simple vista no descubrieron faltantes.

La Policía entrevistó a una vecina amiga de la víctima, que contó que la mujer había intentado comunicarse con ella por teléfono, pero como no estaba fue atendida por la hija de la dueña de casa. De acuerdo con el testimonio, la mujer dijo que necesitaba hablar con su madre de manera "urgente" por un "tema de gravedad".

Al volver la vecina a su casa intentó comunicarse con la víctima en varias oportunidades, pero como no obtuvo respuesta decidió ir hasta el domicilio, en caso de que hubiera sufrido una descompostura o un accidente. Como nadie le contestaba decidió llamar a la Policía, quien al ingresar a la casa se encontró con el cuerpo.

Paralelamente, los vecinos manifestaron no haber visto nada inusual, al tiempo que recalcaron que siempre entraba gente a la vivienda de la mujer "por alguna changa", como cortar el pasto o realizar algún arreglo. También que la fallecida era una mujer que le contaba todo a cualquier persona.

No hay cámaras de seguridad en la zona que puedan aportar mayores datos.

Interviene el fiscal de Homicidios, Luis Spelta, quien junto a los investigadores continúa con las diligencias tendientes a lograr el esclarecimiento del caso.